WK-winnaar Mats Hummels kondigt voetbalpensioen aan

stopt met voetballen. Dat maakt de 36-jarige Duitse centrale verdediger vrijdagmiddag op zijn sociale mediakanalen bekend. Het hoogtepunt uit zijn voetbalcarrière is de winst op het wereldkampioenschap van 2014.

Hummels kende een merkwaardige, maar zeer indrukwekkende carrière, als het op clubs aankomt. De verdediger kwam uit de jeugd van Bayern München, maar brak niet echt door. Na een verhuurperiode aan Borussia Dortmund werd de overstap in 2009 definitief.

In de periode erna groeide Hummels uit tot een clublegende voor Der BVB, alvorens hij in 2016 toch weer de overstap maakte naar Bayern. In 2019 keerde Hummels terug naar Dortmund, voordat hij begin dit seizoen toch voor een buitenlands avontuur koos met AS Roma. Met een video op zijn sociale media maakt Hummels bekend het daar na een seizoen voor gezien te houden en definitief te stoppen met voetballen.

In totaal speelde Hummels 644 wedstrijden voor Dortmund, Bayern en Roma, waar er dit seizoen nog een paar bij gaan komen. In totaal won de Duitser zesmaal de Bundesliga en viermaal de DFB Pokal. Toch is het kroon op zijn werk waarschijnlijk het wereldkampioenschap met Duitsland in 2014.

