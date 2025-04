'Alfred Schreuder in beeld voor geweldige functie'

Alfred Schreuder is in beeld om de nieuwe rechterhand te worden van Julian Nagelsmann bij Duitsland. Dat meldt Sky-verslaggever Patrick Berger vrijdagmorgen althans. De Duitse bond moet op zoek naar een nieuwe assistent van de bondscoach. Sandro Wagner, die momenteel nog onder contract staat bij de DFB, vertrekt na de finaleronde van de Nations League in juni.

Nagelsmann en Schreuder kennen elkaar goed van hun gezamenlijke periode bij Hoffenheim. De Nederlander was tussen 26 oktober 2015 en 4 januari 2018 assistent bij de Duitse club. In die periode was Nagelsmann hoofdtrainer bij Hoffenheim. In het seizoen 2019/20 stond Schreuder zelf voor de groep. Schreuder ging in augustus 2020 als rechterhand van Ronald Koeman aan de slag bij FC Barcelona, maar na het ontslag van de huidige bondscoach in het najaar van 2021 was het voor hem ook klaar. Hij stond vervolgens tussen 3 januari en 30 juni 2022 onder contract bij Club Brugge, waarmee hij kampioen werd, alvorens de overstap te maken naar Ajax.

Schreuder was tussen 5 januari 2018 en 30 juni 2019 al actief bij Ajax, toen als assistent van Erik ten Hag. Na het seizoen 2021/22 én het vertrek van Ten Hag naar Manchester United, kreeg Schreuder zelf de touwtjes in handen. Zijn periode als hoofdtrainer in Amsterdam begon hoopgevend, met een goede reeks in de Eredivisie en een 4-0 zege op Rangers FC in de eerste groepswedstrijd in de Champions League, maar na de nederlaag op Anfield ging het van kwaad tot erger. Ajax ontsloeg Schreuder uiteindelijk in januari 2023 vanwege de aanhoudende teleurstellende resultaten. Een half jaar na zijn vertrek uit Amsterdam ging hij aan de slag bij Al-Ain in de Verenigde Arabische Emiraten. Na een paar maanden was hij ook daar alweer vertrokken.

Opnieuw assistent van Nagelsmann?

Schreuder ging vervolgens aan de slag bij Al-Nasr. Daar staat hij momenteel nog onder contract. Voor de voormalig profvoetballer lonkt nu dus een baan bij de Duitse nationale ploeg. Volgens Berger is Schreuder een ‘kandidaat’ om Wagner te vervangen als assistent-trainer van Nagelsmann. De bondscoach van Duitsland heeft naar verluidt al gesproken met Schreuder, zijn voormalig assistent bij Hoffenheim dus. Volgens Berger is het echter ‘nog de vraag’ of Schreuder ingaat op het Duitse aanbod. De coach zou ‘nog meer’ verzoeken hebben. De DFB is in elk geval druk op zoek naar een nieuwe assistent-trainer. “Het vertrek van Wagner komt niet als een verrassing. Volgens info van Sky nam Nagelsmann daarom zo’n vier weken geleden al contact op met Schreuder”, zo klinkt het.

‘Schreuder heeft andere ijzers in het vuur’

Volgens Joost Blaauwhof van Voetbal International staat het in elk geval vast dat Schreuder vertrekt bij Al-Nasr. “De oefenmeester heeft in de winterstop al aangegeven na dit seizoen te stoppen bij de club”, zo schrijft de verslaggever op X. Dat betekent echter niet meteen dat hij zal ingaan op het Duitse voorstel. “Berichten over de Duitse bond worden - voor nu - stellig ontkend. Trainer heeft andere ijzers in het vuur”, zo weet Blaauwhof.

