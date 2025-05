Verweij na 'beschamende' vertoning Ajax: 'Je kunt het nooit één-op-één bewijzen, maar...'

Mike Verweij ziet na de pijnlijke 0-3 nederlaag die Ajax zondag slikte tegen NEC nog maar één voordeel voor de ploeg van trainer Francesco Farioli. De Amsterdammers hebben immers nog altijd een punt voorsprong op PSV en daardoor de titelkansen, met nog twee wedstrijden te gaan, nog altijd in eigen hand. Gezien het spel van de laatste weken moet Farioli zich echter wel degelijk grote zorgen maken, denkt Verweij.

In een video-item van De Telegraaf krijgt Verweij de vraag waar het zondag nou precies misging voor Ajax. "Je kunt het nooit één op één bewijzen, maar het leek vóór de wedstrijd al mis te gaan", zegt de clubwatcher van de ochtendkrant. "Feyenoord kwam met 2-0 voor tegen PSV, iedereen was helemaal in euforische stemming want Ajax - NEC zou de kampioenswedstrijd worden. Maar door de late 2-3 van Noa Lang... dat voelden de Ajax-spelers in de warming-up. Ze leken wel onder hoogspanning te staan, hebben echt een dramatische wedstrijd afgeleverd en zijn echt vernederd door NEC."

"Het enige voordeel dat Farioli nog heeft, is dat Ajax het nog in eigen hand heeft", zegt Verweij even later. "Win je twee wedstrijden, dan ben je kampioen. Maar: ze hebben in recordtijd een voorsprong van negen punten verspeeld, laten slinken tot één punt. Eigenlijk nog veel sneller dan PSV dat deed." De teleurstellende prestatie tegen NEC volgde op de zware nederlaag bij FC Utrecht (4-0) en het met grote moeite bemachtigde gelijkspel tegen Sparta Rotterdam (1-1). Verweij verwacht dan ook dat Ajax het nog lastig gaat krijgen in de resterende twee duels, te beginnen aanstaande woensdag. Dan neemt Ajax het in de Euroborg op tegen FC Groningen. "Die gaan onder hoogspanning naar Groningen toe", voorspelt de journalist alvast.

Dat Ajax halverwege al uitgefloten werd was volgens Verweij een teken aan de wand. "Dat is eigenlijk voor het eerst dit seizoen. Het voetbal van Farioli werd heel lang geaccepteerd zoals het was, nu was er een striemend fluitconcert. Remko Pasveer riep de F-Side op om vooral achter de ploeg te blijven staan. Het opvallende was wel dat, na de 0-3, toen ging opeens het hele stadion achter het elftal staan. Dat is natuurlijk wel een steuntje in de rug voor de laatste twee wedstrijden", denkt de clubwatcher. Dat kan Ajax in het restant van de competitie ook weleens hard nodig hebben, vreest Verweij: "Ze moeten twee keer winnen. Zeker als je de vorm ziet tegen Utrecht, Sparta en vooral tegen NEC, dat was echt gewoon beschamend... Dan denk ik dat Farioli heel weinig houvast heeft voor de wedstrijden tegen Groningen en tegen Twente", besluit Verweij.

