'Twee Premier League-clubs volgen Farioli’

Hoewel directeur voetbalzaken Marijn Beuker onlangs uitsprak ervan uit te gaan dat Francesco Farioli ook na de zomer voor de groep staat in Amsterdam, is het nog altijd niet uitgesloten dat de Italiaan na dit seizoen vertrekt bij Ajax. Farioli is hard op weg om de club in zijn eerste seizoen in Nederland meteen naar het kampioenschap te loodsen. Die prestatie blijft niet onopgemerkt en heeft geresulteerd in de interesse van twee clubs uit de Engelse Premier League.

Ajax stelde Farioli na het afgelopen seizoen aan als nieuwe hoofdtrainer. De jonge keuzeheer stond voor de zware uitdaging om de club er na twee rampjaren weer bovenop te krijgen. Farioli sloeg zijn eigen weg in en hecht niet per se veel waarde aan aantrekkelijk en attractief voetbal, zo blijkt. Hij speelt vanuit de controle en schroomt niet om zijn ploeg in te laten zakken, ook niet in wedstrijden tegen clubs uit het rechterrijtje. Dat is hem al zeer regelmatig op kritiek komen te staan, maar zijn werkwijze levert Ajax mogelijk wel de eerste landstitel sinds 2022 op.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Europese topclub ziet resultaten Farioli bij Ajax en overweegt afkoopsom'

En dat blijft niet onopgemerkt. Begin dit kalenderjaar werd Farioli nog geconfronteerd met de geruchten over een overgang naar AS Roma, twee maanden later werd zijn naam plots gelinkt aan het hoofdtrainerschap bij Aston Villa. Beuker, directeur voetbalzaken bij Ajax, heeft inmiddels al twee keer uitgesproken te verwachten dat Farioli ‘gewoon’ in Amsterdam blijft, maar de geruchten over zijn toekomst blijven de gemoederen bezighouden. Zo meldde het Italiaanse La Repubblica eerder deze week nog dat Farioli heeft gesproken met huidig AS Roma-trainer Claudio Ranieri, maar tijdens dat gesprek zou hebben aangegeven te wachten op een club uit de Premier League.

LEES OOK: 'Farioli grijpt in en gaat wisselen bij Ajax: twee 'nieuwe' basisspelers'

‘Twee clubs uit de Premier League’

Farioli heeft over interesse niets te klagen, naar het schijnt. Volgens transferjournalist Nicolò Schira worden de verrichtingen van Farioli bij Ajax op de voet gevolgd door twee clubs uit de Premier League. Schira deelt niet welke clubs, maar het geeft wel aan dat de prestaties van Farioli in Amsterdam op waarde worden geschat in het buitenland. Mocht een club daadwerkelijk werk willen maken van de komst van Farioli, dan biedt een clausule in het contract van de Italiaan mogelijkheden. Voetbal International meldde vorige maand dat de trainer deze zomer voor een bedrag van ongeveer vijf miljoen euro is op te halen. Farioli zelf heeft nog geen uitsluitsel gegeven over wat hij na dit seizoen gaat doen.

Two #PremierLeague’s club are monitoring #Ajax’s coach Francesco #Farioli, who has made an excellent work in Eredivisie. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 3, 2025

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Verspeelt Ajax de landstitel nog? Driessen ziet één 'bananenschil' in resterend programma 🔗

👉 Ajax-supporters krijgen duidelijk signaal over Farioli 🔗

👉 Belgische krant stelt vraag waar Ajax-supporters liever niet over na willen denken 🔗

👉 ‘Kwalletje van Ajax’ zorgt voor chaos: ‘Schandalig gedrag, dit past niet bij Ajax’ 🔗

👉 Davy Klaassen schuldbewust: ‘Aan de reacties van mijn teamgenoten te zien…’ 🔗