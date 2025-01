Ajax-trainer Farioli geconfronteerd met geruchten over zomers vertrek naar AS Roma

Francesco Farioli heeft woensdag gereageerd op de geruchten dat hij Ajax komende zomer mogelijk zou gaan verruilen voor AS Roma. Gisteren (dinsdag) wist La Gazzetta dello Sport te melden dat de 35-jarige Italiaan in de winterstop al gesprekken zou hebben gevoerd met de Italiaanse topclub, waar hij de opvolger van oudgediende Claudio Ranieri zou moeten gaan worden.

Ranieri werd in september, na het ontslag van clubicoon Daniele De Rossi, aangesteld om het seizoen af te maken bij Roma. Daarbij werd direct al duidelijk dat de 73-jarige Italiaan komende zomer weer plaats zou gaan maken voor een definitieve opvolger voor De Rossi, waarbij het de bedoeling is dat voor Ranieri een andere functie wordt gevonden binnen de club. La Gazzetta meldde dinsdag dat Farioli één van de kandidaten is om het stokje komende zomer van Ranieri over te gaan nemen in Rome. Grote namen Massimiliano Allegri en Carlo Ancelotti zijn volgens de roze sportkrant de 'topkandidaten' zijn, met de huidige trainer van Ajax daar vlak onder. In de winterstop, toen Farioli enige tijd in zijn vaderland verbleef, zou hij zelfs al gesproken hebben met technisch directeur Florent Ghisolfi, met wie hij eerder samenwerkte in zijn periode bij OGC Nice.

Farioli schuift woensdagavond aan op een persconferentie om vooruit te blikken op het Europa Leaguduel met FK RFS, dat een dag later wordt gespeeld. Uiteraard komen ook de laatste transferontwikkelingen aan bod. Een journalist wil weten of de Italiaan de overstap van Devyne Rensch naar de Romeinen 'een upgrade' vindt. "Het is een stap, een volgende fase. Ik ben blij voor Devyne", zegt Farioli diplomatiek.

Vervolgens wordt Farioli rechtstreeks gevraagd naar de geruchten die hemzelf eveneens aan AS Roma linken. "Voor mij is er niks...", begint de coach. "Volgens mij leren jullie mij al aardig goed kennen. Er zijn altijd geruchten en roddels en er wordt veel gepraat. Het is vrij gemakkelijk om die associatie te maken, maar laten we dit buiten de deur houden. Want de realiteit is dat er niets groter is dan Ajax. Alles wat persoonlijk is moet ver bij ons vandaan blijven, zeker gezien de belangrijke wedstrijd van morgen", aldus Farioli, die daarna duidelijk maakt dat hij het onderwerp verder niet wil bespreken.

