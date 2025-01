Francesco Farioli verwelkomt ‘nieuw gezicht’ op het trainingsveld van Ajax

Het is niet uitgesloten dat op korte termijn zijn debuut maakt in de hoofdmacht van Ajax. De 19-jarige vleugelverdediger maakt dit seizoen indruk bij Jong Ajax en krijgt deze week van Francesco Farioli de kans om zich in ieder geval op het trainingsveld te bewijzen. Alders traint woensdag mee met Ajax 1, dat zich voorbereidt op de ontmoeting met Rigas FS in de Europa League.

Bij Ajax is het niet meer de vraag óf, maar wanneer Devyne Rensch de deuren van de Johan Cruijff ArenA definitief achter zich dichttrekt. De vleugelverdediger was in Amsterdam in het bezit van een aflopend contract en in de eerste seizoenshelft werd eigenlijk al duidelijk dat de kans heel klein was dat hij zijn handtekening zou gaan zetten onder een nieuwe verbintenis. Rensch liet zich er eind november op de persconferentie na afloop van het uitduel met Real Sociedad in de Europa League over uit en uit zijn woorden kon men al opmaken dat hij bezig was aan zijn laatste maanden in Amsterdam.

Een vertrek van Rensch is inmiddels aanstaande. AS Roma besloot deze transferwindow door te pakken en bereikte eerder deze week een akkoord met Ajax over de transfersom. De Amsterdammers wachtten dinsdagavond nog wel op betalingsgaranties vanuit de Italiaanse hoofdstad, maar volgens clubwatcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad is de overstap van Rensch een ‘formaliteit’. In de zoektocht naar een vervanger is Ajax uitgekomen bij Youri Regeer, die anderhalf jaar na zijn vertrek naar FC Twente op het punt staat terug te keren in de hoofdstad. Ajax lichtte eerder deze week de terugkoopoptie en is op hoofdlijnen akkoord met Regeer, die bij een vertrek van Rensch wordt overgenomen van FC Twente.

Alders mag zich laten zien

Maar Farioli heeft meer opties om Rensch te vervangen. Anton Gaaei had afgelopen zondag tegen sc Heerenveen een basisplaats en maakte een prima indruk. Een andere optie luistert naar de naam Gerald Alders. De Amsterdammer loopt al een paar jaar rond in de jeugdopleiding en maakt dit seizoen indruk in de Keuken Kampioen Divisie. Voor Jong Ajax speelde hij dit seizoen al 22 wedstrijden, waarin hij één assist gaf. De ontwikkeling van Alders blijft niet onopgemerkt, zo blijkt uit beelden van Lentin Goodijk. “Ook een nieuw gezicht op de training van Ajax vandaag: Alders, de rechtsback van Jong Ajax, is van de partij”, zo schrijft de verslaggever van Voetbal International woensdagmorgen op X.

Alders maakte dit seizoen nog geen deel uit van de wedstrijdselectie van Ajax 1. Daar zou donderdagavond verandering in kunnen komen. De 19-jarige rechtsback is door Ajax ingeschreven voor de Europa League en zou in de uitwedstrijd tegen Rigas FS dus op de bank plaats kunnen nemen. Rensch is er sowieso niet bij. Hij ontbreekt woensdag op het trainingsveld en heeft van Ajax toestemming gekregen om zijn transfer naar AS Roma af te ronden.

