Ajax-doelwit traint niet meer mee bij huidige club, is in Amsterdam om transfer af te ronden

traint dinsdag al niet meer mee bij FC Twente, zo meldt Tubantia. De middenvelder annex rechtsback is in Amsterdam om de laatste details voor zijn transfer naar Ajax af te handelen. De Amsterdammers moeten Regeer dinsdag nog vastleggen.

Maandag kwam naar buiten dat Regeer bij Ajax wordt gezien als de opvolger van Devyne Rensch, die de overstap naar AS Roma gaat maken. De Amsterdammers zetten in eerste instantie in op Georgios Vagiannidis, maar Panathinaikos vroeg een bedrag van acht miljoen euro voor de verdediger. Dat werd door Ajax als te duur gezien. Daarom schakelde Alex Kroes door naar Regeer.

Ajax verkocht Regeer in de zomer van 2023 voor een bedrag van een miljoen euro aan FC Twente, maar bedong daarbij ook een terugkoopoptie van ongeveer 4,5 miljoen euro. Volgens Tubantia moet Ajax deze optie dinsdag lichten om hier in de winter nog gebruik van te kunnen maken. Dat zijn de Amsterdammers zeker van plan, zo weet de regionale krant.

Het is zelfs zo dat Regeer dinsdag al niet meer op het trainingsveld staat bij Twente. De middenvelder annex verdediger is namelijk in Amsterdam, waar hij de laatste details met Ajax aan het bespreken is. De bedoeling is dat Regeer voor meerdere seizoenen gaat tekenen in de Johan Cruijff ArenA. Cristian Willaert van ESPN stelde dinsdagochtend nog dat Francesco Farioli het niet ziet zitten in de speler van Twente, maar het lijkt er sterk op dat de deal er toch van gaat komen.

