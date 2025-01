Driessen: 'Ziggo-analist is af en toe een beetje de weg kwijt, déze club wordt kampioen'

Valentijn Driessen zegt in de online rubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside dat Wesley Sneijder 'af en toe een beetje de weg kwijt is'. De recordinternational van het Nederlands elftal baarde maandagavond opzien door in Rondo op Ziggo Sport te zeggen dat FC Utrecht zich dit seizoen serieus kan mengen in de titelstrijd in de Eredivisie. Driessen denkt echter dat PSV, ondanks de vormdip waarin het momenteel verkeert waardoor Ajax tot op één punt genaderd is, er uiteindelijk met de schaal vandoor zal gaan.

FC Utrecht is dit seizoen dé grote verrassing in de Eredivisie. De Domstedelingen staan na negentien speelronden meer dan verdienstelijk derde, met een achterstand van zes punten op koploper PSV en vijf op nummer twee Ajax. Sneijder verbaasde zijn tafelgenoten in Rondo maandagavond toen hij stelde dat de ploeg van Ron Jans, die zich deze winter versterkte met Sébastien Haller, weleens gigantisch kan gaan stunten in de tweede seizoenshelft. "Heel veel arbeid, hoog druk, Ron Jans doet dat geweldig. Er zit veel intensiteit in de ploeg, en nu een topspits erbij. Gezien de concurrentie is het zeker mogelijk", sprak de oud-middenvelder onder meer.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Slecht nieuws voor FC Utrecht in strijd om CL-plekken

De uitspraken van Sneijder over FC Utrecht zijn ook Driessen en Vandaag Inside-presentator Wilfred Genee ter ore gekomen. "Ik hoorde het Wesley zeggen", zegt Driessen, "Wesley is af en toe ook een beetje de weg kwijt, ja", aldus de chef voetbal van De Telegraaf. Driessen is het dus duidelijk niet met Sneijder eens als het om de eindklassering van FC Utrecht gaat: "Die gaan niet meedoen om de titel. Wél voor die derde plaats, voorronde Champions League. Maar niet voor de titel, van de week werden ze ook zoek gespeeld door AZ."

LEES OOK: Mannen van Vandaag Inside vragen om ontslag van grote naam in Eredivisie

Driessen voorspelt uitkomst titelstrijd Eredivisie: 'Ik kan voor de gein wel Ajax zeggen, maar...'

Waar koploper PSV nog met zes punten voorsprong de winterstop in ging, staan de Eindhovenaren door een gelijkspel tegen AZ (2-2) en een nederlaag bij PEC Zwolle (3-1) inmiddels nog maar één punt boven Ajax, dat in 2025 nog geen punten morste in de Eredivisie. Als Genee Driessen vraagt te voorspellen wie er uiteindelijk kampioen gaat worden zegt de journalist gedecideerd: "PSV. Ik kan nu voor de gein wel Ajax zeggen, maar die gaan die titel natuurlijk niet pakken." Dat het gat tussen beide clubs dusdanig geslonken is, valt volgens Driessen enkel toe te schrijven aan de vormdip van PSV. "Voor Ajax is het heel knap, met dat afzichtelijke voetbal toch zoveel punten bij elkaar. Al moet ik zeggen dat de eerste helft tegen Heerenveen (0-2 winst, red.) wel heel aardig was", krijgen de Amsterdammers toch een complimentje van Driessen.

VIDEO - Valentijn Driessen: 'Wesley Sneijder is af en toe een beetje de weg kwijt'

Denk jij dat FC Utrecht zich dit seizoen serieus kan mengen in de titelstrijd in de Eredivisie? Laden... 29% Ja, Wesley Sneijder heeft gelijk 71% Nee, Valentijn Driessen heeft gelijk 145 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Woeste reacties om heftig moment bij Heerenveen - Ajax: ‘Hij is niet goed bij zijn hoofd’

Eén speler heeft zich tijdens sc Heerenveen - Ajax niet populair gemaakt.