Slecht nieuws voor FC Utrecht in strijd om CL-plekken

FC Utrecht zal het de komende maanden moeten doen zonder , zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De Duitse middenvelder heeft een zware enkelblessure opgelopen en is daaraan geopereerd. Daardoor is hij vier maanden uit roulatie.

Bozdogan kwam begin dit seizoen regelmatig in actie voor de ploeg van Ron Jans. In de eerste tien competitieduels kwam de middenvelder negen keer in actie, waarin hij een doelpunt maakte en een assist gaf. In november liep de Duitser een blessure aan de achillespees op, wat hem tot december aan de kant hield. In de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles nam hij weer plaats op de bank, maar sindsdien ontbreekt Bozdogan.

Maandag maakt FC Utrecht bekend dat Bozdogan een enkelblessure heeft opgelopen en naar verwachting de komende vier maanden niet inzetbaar is. De Duitser is onlangs aan deze enkel geopereerd en is begonnen aan zijn revalidatie. Bozdogan zal waarschijnlijk net voor het einde van het huidige seizoen weer fit zijn.

“Natuurlijk is het teleurstellend dat ik deze blessure heb opgelopen, maar maak jullie vooral geen zorgen om mij”, laat de middenvelder weten via de clubkanalen. “Blijf mijn teamgenoten op het veld steunen, want samen kunnen we geweldige dingen bereiken. Achter de schermen doe ik er alles aan om zo snel mogelijk weer terug te keren bij de selectie.”

Can Bozdogan maandenlang uit de roulatie



Heel veel sterkte met je herstel, Can!

