Na Feyenoord - FC Utrecht kan niemand er meer omheen: 'In Galgenwaard worden ze er liever niet op gewezen'

FC Utrecht boekte zondagmiddag een knappe 1-2 overwinning op Feyenoord, maar in de nasleep van de topper in De Kuip gaat het vooral over . De aanvaller keerde vorige week terug in de Domstad en was bij zijn rentree in de Eredivisie meteen van grote waarde voor zijn ploeg. Volgens Valentijn Driessen is FC Utrecht dankzij de aanwezigheid van Haller een ‘serieuze’ kandidaat voor de Champions League.

FC Utrecht was in de eerste seizoenshelft de grote verrassing in de Eredivisie, maar de vraag was of het de goede prestaties na de winterstop een passend vervolg kon gaan geven. De resultaten werden in de laatste weken van 2024 al wat minder, met een 2-5 nederlaag tegen Fortuna Sittard als pijnlijke jaarafsluiter. Maar FC Utrecht is uitstekend begonnen aan de tweede helft van de competitie. Dankzij de 1-2 overwinning in De Kuip bedraagt de voorsprong op Feyenoord nu vier punten, terwijl nummer twee Ajax zeker (nog) niet uit zicht is.

Driessen sluit niet uit dat FC Utrecht een ticket voor de Champions League in de wacht sleept, of het nou om rechtstreekse plaatsing of deelname aan de voorrondes gaat. Dat kan niet los worden gezien van de aanwezigheid van Haller, die voor de rest van het seizoen wordt gehuurd van Borussia Dortmund. “Met de komst van de spits, die vooral bij Ajax aan de lopende band scoorde tussen 2020 en 2022 moet serieus rekening gehouden worden met FC Utrecht als kandidaat voor een Champions League-ticket”, zo schrijft Driessen op de website van De Telegraaf. “Haller is een sterk aanspeelpunt, balvast en wist tegen Feyenoord gemakkelijk zijn medespelers te vinden. Het is weliswaar een oneerlijke vergelijking met David Min, die als spits startte bij FC Utrecht in De Kuip, maar Haller heeft alles wat Min niet heeft.”

Haller direct belangrijk

Daar sluit Willem Vissers zich bij aan. De verslaggever van de Volkskrant noemt Haller ‘een ander verhaal’ dan Min. “Haller Plus, zou je met een woordspeling kunnen zeggen. In zekere zin was de topper tussen de nummers vier en drie de opmaat voor het invallen van Haller. De vraag was wanneer dat zou gebeuren. En zie, nadat Feyenoord bijna een uur met soms behoorlijk spel zonder rendement had aangevallen en het vak met supporters van Utrecht geregeld vroeg om Haller, viel hij in voor Min”, zo schrijft Vissers. Haller was direct belangrijk voor FC Utrecht. Zo verzorgde hij de voorassist voor de tweede Utrechtse treffer. “De invalbeurt van de 30-jarige Haller, de krachtige spits met een gelouterde reputatie van succes en doelpunten, veranderde bijna alles op deze zonnige dag in De Kuip”, aldus Vissers.

Champions League

Dennis van Bergen van het Algemeen Dagblad ziet dat het seizoen zich voor de achterban van FC Utrecht ontwikkelt als een sprookje. “Niet alleen de succesvolle rentree van Haller. Maar ook het moois dat er voorlopig uit is voortgekomen. Dankzij de 1-2 zege op Feyenoord is het gat met de Rotterdammers vergroot tot liefst vier punten. In Galgenwaard willen ze er liever niet al te nadrukkelijk op gewezen worden. Feit is niettemin dat een eindklassering als nummer drie daardoor steeds realistischer wordt, en daarmee plaatsing voor de voorronde van de Champions League”, zo klinkt het.

Voor minder dan de Europa League mag FC Utrecht het de komende maanden in ieder geval niet doen, zo stelt Driessen. “De club van grootaandeelhouder Frans van Seumeren toont zich bereid om met de huidige uitgangspositie serieus in te teren op de verwachte financiële winst voor dit seizoen. Iets wat met Haller als bestbetaalde speler zomaar eens dubbel en dwars terugbetaald kan worden, mocht hij FC Utrecht helpen aan een plaats in de Champions League. Want dat is waar FC Utrecht van droomt”, zo klinkt het. FC Utrecht kan komend weekeinde opnieuw een grote slag slaan, als met AZ een andere concurrent op bezoek komt in De Galgenwaard. “Met Haller en de winst op Feyenoord lijkt de club zich in ieder geval te verzekeren van een ticket in de Europa League of anders Conference League. Voor minder mogen ze het niet doen bij FC Utrecht”, besluit Driessen.

