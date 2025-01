Perez reageert vol ongeloof bij ESPN: 'Wat moet er dan nog meer gebeuren?'

Kenneth Perez heeft bij Dit was het Weekend op ESPN vol ongeloof gereageerd op het feit dat Feyenoord na 38 minuten geen strafschop kreeg. werd in het zestienmetergebied stevig vastgehouden door FC Utrecht-speler Paxten Aaronson, maar dat was voor scheidsrechter Bas Nijhuis geen reden om de bal op te stip te leggen. Tafelgenoot Kees Kwakman deelt de mening van Perez.

Het was een indraaiende hoekschop van Igor Paixão, die door Dávid Hancko richting het doel gekopt werd. Doelman Michael Brouwer bracht redding, waarna Giménez probeerde om de bal binnen te werken uit de rebound. Dit werd echter voorkomen door Aaronson, die de Mexicaan nogal opzichtig vasthield. Het leverde Giménez een gat in zijn shirt op, maar zowel Nijhuis als VAR Allard Lindhout zagen geen reden om een penalty te geven.

"Hij houdt hem gewoon met twee handen vast", reageert Kwakman als de beelden in de studio worden getoond. "Wat moet er dan meer vastgehouden om wel een penalty te geven?", reageert Perez vervolgens ontstelt. "Wat moet er dan nog meer gebeuren? Moet je dan echt het shirt van hem aftrekken om een penalty te geven of niet?"

"De ene houdt zich eraan dat de VAR weg moet blijven, dat doen ze eigenlijk nu allemaal", vervolgt Perez zijn relaas. "Dan is eigenlijk de vraag: zitten ze er alleen maar bij de absoluut grote, grove fouten? Maar als je een Feyenoorder bent, dan vind je dit een grove fout van de scheidsrechter dat hij niet fluit."

Kwakman ergert zich er op zijn beurt aan dat de regels ten opzichte van de VAR ook telkens veranderen. "We hebben een keer gehad dat de scheidsrechter bij een belangrijk moment in blessuretijd geroepen zou worden, nu worden ze weer niet geroepen. Dit is toch onbegrijpelijk dat de scheidsrechter hier niet geroepen wordt?"

Scheidsrechter moet de baas worden

Presentator Jan Joost van Gangelen legt vervolgens uit dat scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen vindt dat de scheidsrechter weer de baas moet worden en dat de VAR minder op de lijn moet komen bij 'halve discutabele momenten'. "Dat loopt goed. Dat gaat goed. Voor de winter ook al een paar goede weken", reageert Kwakman cynisch.

Volgens Perez moeten de scheidsrechters er weer even aan wennen om zelf de beslissing te nemen. "Dat hadden we ook voor de winterstop. Ze hebben een trainingskamp gehad, daar hebben ze allerlei dingen besproken. Dan hoop je dat het beter gaat. Dit is, los van of je de VAR moet roepen, een penalty. Niet meer en niet minder. Dat is wel een belangrijk punt in de wedstrijd", besluit de Deense analist.

