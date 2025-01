Ron Jans is boos en maakt wegwerpgebaar naar Feyenoord-trainer Brian Priske

Ron Jans is zondagmiddag op opvallende wijze in beeld gebracht door ESPN. De trainer van FC Utrecht maakte op het moment dat scheidsrechter Bas Nijhuis een strafschop aan Feyenoord gaf een wegwerpgebaar naar Brian Priske, de coach van de Rotterdammers.

De emoties liepen hoog op in Rotterdam-Zuid op het moment dat scheidsrechter Bas Nijhuis naar de kant werd geroepen door VAR Allard Lindhout. De videoscheidsrechter had een handsbal van Souffian El Karouani gezien na een hoekschop van Feyenoord, waarna hij besloot om Nijhuis naar de kant te roepen. De scheidsrechter uit Enschede kon vervolgens niet anders dan Feyenoord een strafschop geven.

Het moment zorgde voor ergernis bij FC Utrecht-trainer Ron Jans, die aan de zijlijn oogcontact had met collega-trainer Brian Priske. Duidelijk is dat de twee coaches het totaal niet met elkaar eens waren over de handsbal van El Karouani. Op het moment dat Nijhuis naar de strafschopstip wees, maakte Jans dan ook een wegwerpgebaar naar de trainer van Feyenoord. Priske gebaarde vervolgens naar zijn arm om uit te leggen dat het een handsbal was.

Zie hieronder het penaltymoment en hoe de discussie tussen Jans en Priske langs de zijlijn er op beelden van ESPN uitzag:

© ESPN

© ESPN

