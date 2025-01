FC Utrecht krijgt De Kuip stil na sterke invalbeurt van Haller

FC Utrecht is 2025 perfect begonnen. De mannen van Ron Jans wonnen zondagmiddag op bezoek in De Kuip met 1-2 van achtervolger Feyenoord. maakte zijn rentree bij Utrecht en was gelijk belangrijk voor zijn ploeg. Het is pas de vijfde keer in de geschiedenis dat FC Utrecht een uitwedstrijd wint van Feyenoord.

Het duel begon met twee hartverzakkingen voor de Feyenoord-fans. Zowel Anis Hadj Moussa als Igor Paixão gingen geblesseerd naar de grond binnen het eerste kwartier. Met name Hadj Moussa leek er aardig last van te hebben, het ging bij hem om zijn knie. Maar toch bleef het tweetal doorspelen, zonder problemen op het eerste oog.

Het eerste wapenfeit kwam van Feyenoord, een vrije schop vanaf de punt van het strafschopgebied werd door Igor Paixão op de paal geschoten. Vanaf dat moment werd ook het publiek in de Kuip wakker, alsof er een harde wekker afging naast de oren van de Feyenoorders.

Grote kans Toornstra

FC Utrecht staat er dit seizoen niet om bekend dat ze flitsend voetbal spelen, maar het boekt wel goede resultaten. In Rotterdam leek het strijdplan vanaf minuut 1 te zijn om achteruit te hangen, met een man of tien te verdedigen en te hopen op een counter. Zo’n tegenstoot kwam na een half uur. Jens Toornstra ging met drie ploeggenoten af op het Feyenoord-doel.

De oud-speler van de Rotterdammers kon misschien beter zelf schieten, maar gaf de bal af aan David Min. De pass was echter te hard en kwam terecht achter de spits, waardoor een spaarzame maar grote kans werd gemist. In de tien minuten voor rust kreeg Feyenoord nog kansen via David Hancko en Santiago Giménez, maar Utrecht bleef volhouden en zo stond het bij rust nog 0-0.

Voorsprong Utrecht

De tweede helft begon anders, Feyenoord nam wat meer risico en probeerde Utrecht meer onder druk te zetten. Dat resulteerde in kansen voor onder anderen Anis Hadj Moussa en Santiago Giménez. Maar het werd toch FC Utrecht dat de openingstreffer maakte. Een corner van Souffian El Karouani kwam terecht op het hoofd van Niklas Vesterlund die Justin Bijlow wist te verschalken.

Niklas Vesterlund kopt FC Utrecht heel knap op 0-1 in De Kuip! 😱#feyutr — ESPN NL (@ESPNnl) January 12, 2025

Na een uurtje maakte Sébastien Haller zijn rentree op de Nederlandse velden. De spits speelde eerder voor Ajax en FC Utrecht en komt nu een half jaar op huurbasis uit voor de Domstedelingen. Hij was gelijk belangrijk voor zijn ploeg, hij gaf namelijk een voorassist. Hij stuurde Yoann Cathline de diepte in die op zijn beurt het overzicht bewaarde en Paxten Aaronson bediende. De Amerikaan kon de bal in een leeg doel schieten en het uitvak laten ontploffen.

En het is zelfs 0-2! Een goede actie van Sébastien Haller, Paxten Aaronson is het eindstation! ⚡️👏#feyutr — ESPN NL (@ESPNnl) January 12, 2025

Twee doffe knallen achter elkaar voor Feyenoord en het Legioen, dat zich ook geen raad wist met de achterstand. Utrecht bleef - begrijpelijkerwijs - achterover leunen en de voorsprong verdedigen. Feyenoord probeerde er doorheen te snijden, des noods met een pompen-of-verzuipen-tactiek. Met veel man voor de bal namen de mannen van Brian Priske een hoop risico in de slotfase.

Feyenoord kwam tien minuten voor tijd terug in de wedstrijd. De Rotterdammers kregen een strafschop na een handsbal van FC Utrecht, Santiago Giménez scoorde en bracht zo de spanning terug in de wedstrijd.

© Imago

Na de goal ging Feyenoord drie versnellingen omhoog en met man en macht op zoek naar een punt. Met kansen voor Santiago Giménez en Ibrahim Osman kwamen de Rotterdammers ook een paar keer heel dichtbij, maar zelfs na acht minuten extra tijd moest Feyenoord toch buigen voor de bezoekers uit Utrecht.

Wat betekent dit voor de stand?

FC Utrecht blijft zo derde en Feyenoord vierde, maar het onderlinge verschil groeit naar vier punten in het voordeel van Utrecht. Feyenoord (35 punten) voelt nu FC Twente (34 punten) en AZ (33 punten) in de nek.