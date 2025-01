Santiago Giménez komt met gescheurd shirt verhaal halen bij Bas Nijhuis

Feyenoord is een strafschop onthouden in de wedstrijd tegen FC Utrecht. werd stevig vastgehouden in het zestienmetergebied, maar vond geen gehoor bij scheidsrechter Bas Nijhuis.

Na een indraaiende hoekschop van Igor Paixão kopte Dávid Hancko richting doel, waarna doelman Michael Brouwer redding bracht. Giménez deed een poging de bal binnen te werken in de rebound, maar hij werd vastgehouden door Paxten Aaronson.

Scheidsrechter Nijhuis gaf geen strafschop en ook videoscheidsrechter Allard Lindhout greep niet in. Het shirt van Giménez vormde het bewijs van het vasthouden, want dat was duidelijk gescheurd. Op sociale media vragen meerdere supporters van Feyenoord zich af waarom er geen penalty volgde.

Reactie Mario van der Ende

Ook voormalig scheidsrechter Mario van der Ende heeft zijn bedenkingen bij de beslissing van Nijhuis. “Er zijn genoeg scheidsrechters (en VAR's) die voor het vasthouden van Giménez een strafschop geven”, schrijft hij op X. Na afloop van de eerste helft ging Giménez, met zijn gescheurde shirt, nog eens verhaal halen bij Nijhuis.

Vind jij dat Feyenoord een strafschop had moeten krijgen tegen FC Utrecht? Laden... 75.3% Ja, duidelijk vasthouden 16.1% Nee, geen overtreding 8.6% Twijfelgeval 442 stemmen

