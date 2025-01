Bas Nijhuis krijgt plots uitbrander van directe collega: 'Hij was een clown'

Reinold Wiedemeijer vindt dat Bas Nijhuis de afgelopen jaren te veel als 'clown' zijn wedstrijden heeft gefloten, zo geeft de voormalig scheidsrechter en collega van Nijhuis aan in gesprek met Sportnieuws.nl. Wiedemeijer valt op dat er de laatste tijd wel wat is veranderd bij Nijhuis.

In gesprek met Sportnieuws.nl neemt Wiedemeijer het scheidsrechterskorps onder de loep. De voormalig scheidsrechter, die momenteel als hoofdtrainer actief is in de kelderklasse van het amateurvoetbal, schat Nijhuis nog steeds in als een van de betere arbiters van Nederland. Danny Makkelie en Serdar Gözübüyük zijn scheidsrechters die hij op dit moment wél beter vindt.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van Bommel vindt dat Makkelie iets 'heel geks' zei na handsbal

Dat heeft mede te maken met de stijl van fluiten van Nijhuis, zo geeft Wiedemeijer aan. De voormalig collega van Nijhuis vindt namelijk dat de Tukker veel te vaak zijn eigen wedstrijden is gaan fluiten: "Wat hij de afgelopen jaren deed, was eigenlijk geen fluiten. Hij was een beetje een clown aan het worden door zo min mogelijk te fluiten in een wedstrijd", is Wiedemeijer eerlijk, maar hard over Nijhuis.

De 57-jarige oud-arbiter vindt wel dat er verbetering zichtbaar is bij Nijhuis: Hij wordt de afgelopen tijd weer beter en daar is hij ook voor beloond met Feyenoord - FC Utrecht. Het lijkt alsof iemand, misschien zijn vader die ook arbiter was, tegen hem heeft gezegd: ‘Bas, doe gewoon weer normaal, joh'. Als hij op deze voet verder gaat, dan hoort hij gewoon bij de beste scheidsrechters", verwacht Wiedemeijer.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kenneth Perez is duidelijk: 'Best gek om te zeggen, maar absolute favoriet voor plek twee'

Ajax is de ‘absolute favoriet’ voor de tweede plaats in de Eredivisie, vindt Kenneth Perez.