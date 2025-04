'Ajax wil Feyenoord aftroeven in strijd om talentvolle spits'

Cardozo wordt al langer gevolgd door Feyenoord, maar volgens de laatste berichtgeving van het Turkse Nefes zou ook Ajax interesse hebben in de Braziliaanse spits. Romulo draait een goed seizoen voor Göztepe in de Turkse Süper Lig.

Feyenoord bood begin dit seizoen nog ‘een flink bedrag’ voor Rômulo, maar zijn club Göztepe wilde er niet aan. De Rotterdammers zouden volgens Voetbal international nog steeds in de markt zijn voor de spits, nadat Santiago Giménez in de winter ook nog eens vertrok. Technisch directeur Mark Ruijl reisde volgens Turkse media recentelijk opnieuw af naar Izmir om Rômulo te bekijken.

Het bleek een goed staaltje scouting van Feyenoord, want Rômulo is bezig aan een goed seizoen. De spits maakte elf goals en gaf negen assists voor Göztepe, dat inmiddels in het linkerrijtje van de Süper Lig te vinden is. Ook in het Turkse bekertoernooi maakte Rômulo furore, door met een hattrick Beşiktaş uit te schakelen.

Ajax heeft inmiddels ook lucht gekregen van de kwaliteiten van de 23-jarige Braziliaan, volgens Nefes. Verwacht wordt dat de clubs officiële stappen zullen ondernemen zodra het seizoen is afgelopen en de zomerse transferperiode is begonnen. Naast de Nederlandse clubs zouden ook Galatasaray, Fenerbahçe en Beşiktaş Rômulo op de korrel hebben.

