Dumfries heeft ondanks hoofdrol bij Inter toch 'frisse tegenzin'

was niet blij met het feit dat hij woensdagavond gewisseld werd bij het Champions League-duel tussen FC Barcelona en Internazionale (3-3). De rechtervleugelverdediger keerde bij de Nerazzurri terug in de basis na een dijbeenblessure en was direct belangrijk met twee treffers en één assist.

Dumfries raakte in het duel met Atalanta Bergamo van 16 maart geblesseerd aan zijn dijbeen en moest onder meer het tweeluik van het Nederlands elftal in de Nations League met Spanje laten schieten. Afgelopen weekend maakte de Oranje-international als invaller zijn rentree tegen AS Roma (0-1 nederlaag), waarna hij vandaag in de basis mocht beginnen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Dumfries evenaart legendarische prestatie Sneijder met hoofdrol tegen Barcelona

Bij de openingstreffer van Marcus Thuram, al na dertig seconden, was Dumfries goed voor een assist en twintig minuten later maakte de Oranje-international met een fraaie omhaal de 0-2. FC Barcelona kwam terug tot 2-2, waarna Dumfries na rust zijn tweede treffer van de avond maakte. Deze treffer werd een minuut later alweer ongedaan werd gemaakt door de thuisploeg. Barcelona-aanvaller Raphinha zag zijn poeier van afstand op de lat belanden, waarna deze via de rug van Inter-goalie Yann Sommer in het doel belandde.

LEES OOK: Absolute hoofdrol Dumfries bij spectaculair gelijkspel tussen Barcelona en Inter

Dumfries maakte niet de hele wedstrijd vol, want na 81 minuten besloot Inter-trainer Simone Inzaghi om de verdediger te wisselen. Iets wat de voormalig PSV'er niet zinde. "Denzel Dumfries, die al vragend om zich heen kijkt en zo te zien wil blijven staan, raakt in een discussie verzeild met Simone Inzaghi", aldus Ziggo Sport-commentator Wytse van der Goot.

"Hij wil blijven, maar Matteo Darmian staat klaar. Dumfries heeft de avond van zijn leven. Waarom nu al daar een eind aan maken? Omdat hij net even lag? Dumfries met frisse tegenzin, na twee goals en één assist, naar de kant. De ovatie kwam hem zelden meer toe dan vanavond. Het moet raar lopen wil Dumfries vanavond niet man van de wedstrijd worden", benadrukt Van der Goot. Na de wedstrijd ontving Dumfries inderdaad de trofee van man voor de wedstrijd van de UEFA.

