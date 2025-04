Absolute hoofdrol Dumfries bij spectaculair gelijkspel tussen Barcelona en Inter

FC Barcelona en Internazionale hebben in een adembenemend voetbalgevecht met 3-3 gelijkgespeeld in de heenwedstrijd in de halve finale van de Champions League. eiste met twee goals én een assist een absolute hoofdrol voor zich op aan Italiaanse zijde, maar mede dankzij een bij tijd en wijle ongrijpbare was de heldenrol van de Nederlander niet voldoende voor een overwinning voor de Nerazzurri. Volgende week dinsdag volgt de allesbeslissende return in Milaan.

Bij Internazionale maakte Dumfries zijn rentree in de basis na een blessure. Bij FC Barcelona vormde aanvoerder Frenkie De Jong samen met Pedri en Dani Olmo het middenveld. Lamine Yamal bereikte nog voor zijn achttiende verjaardag -17 jaar, 9 maanden en 17 dagen- een mijlpaal. Het toptalent speelde zijn 100e wedstrijd voor FC Barcelona. In de 99 voorgaande wedstrijden was hij al goed voor 21 doelpunten en 33 assists.

Inter vloog uit de startblokken en scoorde al snel. Na 30 seconden kon Dumfries voorzetten vanaf rechts. Hij vond spits Marcus Thuram die met een subtiel balletje achter zijn standbeen langs keeper Wojciech Szczęsny verraste: 0-1. In de 21e minuut verdubbelde Internazionale de voorsprong . Fabcesco Acerbi kopte de bal uit een corner richting het vijf-metergebied en Dumfries schoot raak met een prachtige halve omhaal: 0-2.

Drie minuten later was de spanning weer terug. Yamal dribbelde van rechts naar binnen en plaatste de bal schitterend in de verre hoek via de paal: 1-2. Weer drie minuten later leek Yamal de gelijkmaker te scoren, maar hij raakte -via de handen van Yann Sommer- de lat. Daarmee was het nog niet gedaan in de eerste helft, want in de 38e minuut scoorde Barcelona de gelijkmaker. Pedri bracht de bal hoog in naar Rafinha, die met een kopbal de bal breed legde. Daar was het voor Torres van dichtbij een koud kunstje om de bal binnen te tikken: 2-2.

Na rust was het wederom Dumfries die scoorde. De rechtsback won in de 63e minuut bij een corner een luchtduel van Olmo en kopte via zijn eigen schouder raak: 2-3. Lang kon Inter niet genieten van de voorsprong, want twee minuten later was het alweer gelijk. Rafinha haalde verwoestend uit en raakt de lat, waarna de bal via de rug van keeper Sommer in het doel verdween: 3-3. In de 87e leek Yamal Barcelona naar een overwinning te schieten, maar zijn schot uit een onmogelijke hoek dwarrelde op de lat. Daardoor bleef een winnaar uit en is alles nog open voor de return.

Volgende week dinsdag treffen beide teams elkaar in Milaan. Voorafgaand gaat Barcelona komend weekend een stap richting de Spaanse titel proberen te zetten in een uitwedstrijd tegen de afgetekende hekkensluiter Real Valladolid. Internazionale vervolgt de titelrace met een wedstrijd tegen middenmoter Hellas Verona.