Van Bommel vindt dat Makkelie iets 'heel geks' zei na handsbal

kan zich niet vinden in de strafschop die PSV zaterdagavond kreeg tegen AZ. In de slotfase van de wedstrijd beging Van Bommel in de ogen van scheidsrechter Danny Makkelie een handsbal, waarna Luuk de Jong vanaf elf meter de eindstand op 2-2 bepaalde.

Johan Bakayoko schoot de bal tegen de uitgestoken arm van Van Bommel. Op het veld protesteerden meerdere spelers van AZ, maar Van Bommel leek zich meteen al te berusten in zijn lot. Toch is hij het niet eens met de toegekende penalty. “Je kunt er van alles van vinden. In eerste instantie denk ik dat ik m’n arm niet zo snel weg kan trekken. Als je een bal wilt blokken aan je rechterkant, dan gaat je hele lichaam naar rechts. Waar moet ik m’n hand dan heen doen? Moet ik die vastplakken aan m’n lichaam?”

Van Bommel ontkracht dat de bal eerst zijn lichaam nog toucheerde, voordat de bal tegen de arm kwam. In dat geval zou het geen penalty zijn geweest. “Nee, hij ging niet via m’n lichaam. Ik vind wel dat de scheidsrechter als een voetballer moet denken, niet als een scheidsrechter. Ik kan m’n hand nergens heen doen. Ik denk dat het een vrij natuurlijke beweging was. Ik ben aan het verdedigen en zet m’n rechterbeen neer.”

Van Bommel was tevens verbaasd dat hij geen gele kaart kreeg van Makkelie. “Ik heb aan hem gevraagd waarom hij dat niet deed. Blijkbaar staat in de regels dat je geen geel bij een handsbal kan krijgen. Dat vind ik heel gek.” Al enkele jaren hoeft er geen gele kaart te worden gegeven bij hands na voorzetten. Sinds dit seizoen wordt dat ook niet gedaan bij hands na schoten op doel.

Ook gaf Van Bommel Makkelie nog een advies mee. “Ik heb ook tegen hem gezegd dat hij als een voetballer moet denken. Dan weet je dat je deze bal niet expres kunt raken. De meningen zullen verdeeld zijn, maar ik vind het geen penalty. Ik vind dat we bestolen zijn, ja.”

Luuk de Jong helpt PSV aan een punt na omstreden penalty 🤨#psvaz — ESPN NL (@ESPNnl) January 11, 2025

