Kenneth Perez kan statistiek simpelweg niet geloven na PSV - AZ: 'Wát?!'

AZ had een historisch laag balbezitpercentage in de wedstrijd tegen PSV (2-2). De Alkmaarders waren slechts in 21 procent van de wedstrijd aan de bal, het laagste aandeel in vijftien jaar. kan niet geloven hoe weinig balbezit AZ had in Eindhoven.

Presentator Jan Joost van Gangelen zegt bij De Eretribune aanvankelijk dat AZ 22 procent balbezit had (wat hij later corrigeert naar 21 procent) “22 procent in de hele wedstrijd? Wát?!”, vraagt Perez bij ESPN, nadat presentator Jan Joost van Gangelen de statistiek benoemd. “PSV had inderdaad wel een goede fase en toen kwam AZ er niet meer uit, maar toch kwam AZ op 1-2 via een heel goede goal van Meerdink. Ik snap wel dat AZ zich bestolen voelt, dat snap ik heel erg goed.” PSV maakte de 2-2 uit een late penalty na een handsbal van Ruben van Bommel.

Ook Marciano Vink kijkt op van het balbezitpercentage van AZ. “Dat is heel weinig, maar ze deden het gewoon heel goed. Ze stonden goed. Bij PSV ging het heel slecht, totdat de wissels werden gedaan. Veerman en Til hadden meteen de oplossing, waardoor Luuk de Jong kon scoren. Maar PSV zat er gewoon niet goed in. Dan kom je best wel goedkoop goed weg.” Later in de uitzending corrigeert Van Gangelen zichzelf: “Het is nog wat naar beneden bijgesteld, het was 21 procent. 23 in de eerste helft, 19 in de tweede helft."

