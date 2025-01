Peter Bosz blikt openhartig terug: 'Het heeft mij niks veranderd'

Peter Bosz domineert met PSV al anderhalf jaar de Eredivisie en doet dat met zijn eigen filosofie. In 2024 werd de 61-jarige oefenmeester voor het eerst in zijn carrière als trainer kampioen, waardoor het toch een bijzonder jaar werd voor de oefenmeester. Tijdens de kerstvakantie, die hij invulde met een wintersportvakantie, was er tijd voor bezinning.

"Het klinkt misschien heel stom en je hoeft het niet te geloven, maar het heeft mij niks veranderd", stelt Bosz in gesprek met De Telegraaf. "Ik had verwacht: Als ik eindelijk kampioen ben, zal ik mezelf misschien anders voelen. Maar dat heb ik eigenlijk helemaal niet. Ik heb dat feest wel intens beleefd, de rondrit door de stad was geweldig. En de blijdschap na de wedstrijd tegen Heerenveen, toen we officieus kampioen werden, was heel groot, maar ik ben er geen ander mens of een andere trainer door geworden. Ik heb ook niet zoiets gehad richting de buitenwacht van: kijk nou eens. Helemaal niet. Zo zit ik niet in elkaar.”

Bosz ervaarde in de eerste seizoenshelft hoe snel het in Nederland over kan gaan van lof naar verkettering. "Eerst zeggen de mensen: PSV is de Eredivisie ontgroeid. Dan verlies je twee keer en is het: Code gekraakt of de eerste scheurtjes zichtbaar", blikt de PSV-coach terug. "Daar heb ik wel mee te maken, omdat een heleboel mensen meegaan in dat opportunisme. Zelf lees ik lang niet alles, maar ik krijg wel veel te horen, omdat mensen in mijn omgeving zich eraan ergeren en storen. En uiteindelijk komt het dan bij mij.”

Drukke periode aanstaande voor Bosz en PSV

Na de winterstop wacht PSV direct een zeer intensieve periode. Want als de Eindhovenaren doorgaan in de Champions League en en de KNVB Beker wacht een drukke periode van twaalf wedstrijden in een maand tijd. Dat schrikt de voormalig trainer van onder meer Heracles, Borussia Dortmund en Ajax niet af. "Dit is toch waar we met zijn allen een jaar lang hard voor gewerkt hebben. We wilden die Champions League in en dan weet je dat je een intensief programma hebt, dus daar zal ik nooit over klagen. Dit is wat we willen en we willen ook in de beker zo ver mogelijk komen", stelt Bosz.

Zaterdagavond hervat PSV de tweede seizoenshelft met een kraker tegen nummer vijf AZ. Het duel in het Philips Stadion begint om 21.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. Dinsdag wacht dan alweer de ontmoeting met Excelsior in de achtste finale van de KNVB beker.

