'PSV wil langer door met De Jong, maar ontwikkeling Pepi gooit mogelijk roet in het eten'

PSV en zijn flink in onderhandeling over een nieuw contract. De 34-jarige spits ligt nog tot de zomer van 2025 vast in Eindhoven, maar wil zeker nog een seizoen doorvoetballen. kan echter roet in het eten gooien.

De Jong voetbalde al eerder voor FC Twente en PSV, en kwam in 2022 thuis na jaren bij Sevilla en FC Barcelona. In Eindhoven is hij een zeer belangrijke speler geweest, tot dit seizoen Pepi meer en meer op de deur klopt. De 21-jarige Amerikaan scoorde al tien keer in vijftien Eredivisie-wedstrijden en leverde ook nog eens twee assists. Cijfers waar De Jong, met meer minuten in de benen, niet aan komt.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Ajax-taferelen’ zichtbaar in PSV-selectie: ‘Hier moet je voor waken!’

Bosz blijft echter groot fan van de bonkige en kopsterke spits en houdt hem dan ook vaak in de basis. De trainer zou graag zien dat De Jong nog een jaar bijtekent in Eindhoven. Ook PSV is volop bezig met een langer verblijf, waaraan ook een andere functie bij de club verbonden zou zijn, weet Rik Elfrink van Het Eindhovens Dagblad. Maar doordat Pepi mogelijk sneller dan gepland eerste spits wordt bij PSV, kijkt De Jong ook naar opties in het buitenland.

Een nieuwe deal met de Amerikaan lijkt dan ook dichterbij dan een vernieuwd contract van De Jong. Pepi zou volgens Het ED bij kunnen tekenen tot medio 2030. De Jong focust zich momenteel op de wedstrijden die hij krijgt bij PSV, maar het is geen geheim dat er vanuit het buitenland interesse voor hem is. Dat, plus de status van Pepi, neemt de spits en zijn managementteam dan ook mee in de beslissing om langer in Eindhoven te blijven.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Vaart: 'Ik hoop dat Lang volgend jaar bij een heel grote club gaat spelen'

Rafael van der Vaart steekt de loftrompet over PSV-aanvaller Noa Lang.