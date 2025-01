PSV wil sterspeler belonen met contract tot 2030: 'Onderhandelingen zijn positief'

en PSV zijn in gesprek over een nieuw contract, zo melden Voetbal International en het Eindhovens Dagblad. De Eindhovenaren willen de Amerikaan belonen met een 'verbeterde' verbintenis tot medio 2030.

Hoewel Pepi nog drie jaar vastligt in het Philips Stadion, wil PSV de Amerikaan belonen voor zijn uitstekende prestaties. De 21-jarige spits is, ondanks zijn dertien doelpunten, nog altijd geen vaste basisspeler wegens de concurrentie van aanvoerder Luuk de Jong. PSV ziet in Pepi wel de toekomstige aanvalsleider, zo weet VI.

'Onderhandelingen verlopen voorspoedig'

De deal is nog niet rond, maar de onderhandelingen verlopen 'voorspoedig'. PSV wil de verbintenis niet alleen verlengen, maar ook opwaarderen. Dit komt voort uit de goede prestaties van de Amerikaan, maar ook door de buitenlandse interesse.

'Biedingen van 20 miljoen euro'

Volgens het ED ziet Pepi een langer verblijf inmiddels ook zitten. "Ondanks enkele biedingen van rond de twintig miljoen euro overweegt PSV op dit moment geen verkoop en willen de Eindhovenaren dus door", schrijft de krant. Alleen een 'spectaculair' hoog bod zou roet in het eten kunnen gooien.

