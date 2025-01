Malik Tillman verwachtte veel van Ajax en Feyenoord, maar niet direct van PSV

dacht bij zijn komst naar PSV dat Feyenoord en Ajax de dienst uitmaakten in Nederland. Voor de Duits-Amerikaanse middenvelder, die ook dit seizoen weer een van de uitblinkers is aan de kant van PSV, is in het afgelopen jaar duidelijk geworden dat ook PSV een absolute topclub in Nederland is.

In een uitgebreid interview met PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad gaat Tillman in op zijn leven als voetballer van PSV. De 22-jarige voetballer kwam in de zomer van 2023 als opvolger van Xavi Simons naar PSV, nadat hij eerder bij het Schotse Rangers FC een goede indruk had gemaakt. Toen Tillman naar Nederland kwam, kreeg hij niet direct het idee dat hij naar een van de grootste clubs van de Eredivisie ging: "Voor ik naar Nederland kwam, dacht ik dat het vooral Ajax en Feyenoord waren die hier de dienst uitmaken", vertelt de spelmaker eerlijk.

Tillman haalt Ajax vervolgens als voorbeeld aan. "Ik had die Champions League-campagne van Ajax van een paar jaar geleden nog op het netvlies", doelt de middenvelder van PSV op het succes van Ajax onder het bewind van Erik ten Hag in 2018/2019. Destijds kwamen de Amsterdammers tot de halve finale van het miljardenbal. "Maar inmiddels ben ik er ook wel achter dat PSV hier in Nederland echt groot is", legt Tillman uit.

Bij PSV, waarmee hij in zijn eerste seizoen direct kampioen van Nederland werd, zit Tillman momenteel goed op zijn plek. Supporters van de Brabantse club lijken in de winterstop niet te hoeven vrezen voor een vertrek van de spelmaker: "Deze winter is er geen intentie om PSV te verlaten. De club past bij me. We hebben een hecht team en doen ook veel buiten het veld. Dat vind ik geweldig", legt Tillman uit. Het is wel een optie dat de PSV'er in de volgende transferperiode vertrekt. Bayern München heeft de optie om de baltovenaar terug te halen, maar moet dan wel 35 miljoen euro op tafel leggen in Eindhoven.

