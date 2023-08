PSV heeft twee dagen na ruime zege op Sturm Graz ook op transfergebied succes: opvolger Xavi Simons is binnen

PSV beleeft vooralsnog een zeer prettige week. De Eindhovenaren veroverden afgelopen vrijdag ten koste van landskampioen Feyenoord de Johan Cruijff Schaal en zetten dinsdagavond een reuzenstap richting de volgende ronde op weg naar de groepsfase van de Champions League. Ook op de transfermarkt heeft PSV succes: Malik Tillman is zoals verwacht de nieuwste aanwinst voor de ploeg van trainer Peter Bosz. De Duitse middenvelder maakt op huurbasis de overstap naar PSV en kan na dit seizoen definitief worden overgenomen.

PSV had lang goede hoop dat Xavi Simons nog minstens een jaar in Eindhoven zou blijven voetballen, maar de aanvallende middenvelder maakte vorige maand tóch gebruik van een speciale clausule in zijn contract en keerde voor een paar miljoen euro terug naar Paris Saint-Germain. PSV bleef teleurgesteld achter, maar begon snel aan de zoektocht naar een vervanger. Charles de Ketelaere was in eerste instantie de belangrijkste gegadigde om naar Eindhoven te komen. De Belg zag een overstap naar PSV zelf wel zitten, maar een akkoord met AC Milan kwam er niet.

Artikel gaat verder onder video

PSV schakelde door en klopte bij Bayern München aan voor Tillman. De Duits-Amerikaanse middenvelder streek in 2015 neer in de jeugdopleiding van de Duitse recordkampioen. Tot een doorbraak in de hoofdmacht kwam het vooralsnog niet, al speelde hij wel al zeven wedstrijden in het eerste. Tilmann kwam vorig seizoen op huurbasis uit voor Rangers FC, dat in de play-offs voor de Champions League te sterk was voor PSV. Grote kans dat de clubs elkaar later deze maand opnieuw treffen in de strijd om een startbewijs voor het miljoenenbal, met als grote verschil dat Tillman dan het Eindhovense shirt draagt. Hij wordt door PSV voor één seizoen gehuurd van Bayern München. De Eindhovenaren hebben een aankoopoptie bedongen.