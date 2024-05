‘PSV verbijsterd: terugkoopoptie Bayern München voor Tillman lekt ondanks afspraken uit'

PSV neemt na dit seizoen weliswaar definitief over van Bayern München, maar het valt niet uit te sluiten dat de Amerikaans internationaal in de toekomst alsnog aan de bak komt bij de Duitse grootmacht. Volgens zowel PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad als Fabrizio Romano heeft Bayern een terugkoopoptie van 35 miljoen euro bedongen. Hoewel de clubs hadden afgesproken niets naar buiten te brengen over clausules, is dit dus tóch gebeurd.

PSV huurt Tillman dit seizoen van Bayern München. Bij zijn komst afgelopen zomer werd al duidelijk dat de Eindhovenaren hem na een jaar voor een specifiek bedrag definitief konden overnemen. Tillman maakte in de afgelopen maanden een dusdanig goede indruk, dat er voor PSV geen twijfel over bestond of die optie wel of niet gelicht moest worden. Tillman kwam tot op heden 37 keer in actie voor de kersverse landskampioen, goed voor negen doelpunten en vijftien assists. Vrijdag kwam naar buiten dat de Eindhovenaren hem na dit seizoen definitief tot hun beschikking hebben.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Elfrink betaalt PSV rond de twaalf miljoen euro om Tillman definitief binnen te hengelen. Duitse media spraken vervolgens al snel van een terugkoopoptie van Bayern München, maar daarover wilde PSV niks kwijt. “De club spreekt wel van een hele, hele goede deal waar geen glas vanaf gaat. Het is ook niet aannemelijk dat Stewart (technisch directeur, red.) vele miljoenen investeert, met een relatief lage terugkoopoptie. Matchingright is dan ook onnodig”, zo schreef Elfrink vrijdag. Een dag later blijkt dat Bayern inderdaad een terugkoopoptie heeft bedongen. Die bedraagt naar verluidt 35 miljoen euro. “En die kan pas over twee jaar worden uitgeoefend. PSV is overigens volkomen verbijsterd dat dit nu naar buiten is gekomen”, zo klinkt het.

Romano meldt eveneens dat Bayern München Tillman vanaf de zomer van 2026 voor een bedrag van zo’n 35 miljoen euro kan terugkopen van PSV. Volgens Elfrink was het niet de bedoeling dat deze informatie naar buiten zou worden gebracht. De clubwatcher schrijft dat er tussen Bayern en PSV afspraken waren gemaakt ‘om niet te lekken over clausules en bedragen’. “Er is iemand geweest die dit toch heeft gedaan”, aldus Elfrink. Tillman streek in de zomer van 2015 neer in München. Hij doorliep vervolgens enkele jeugdelftallen, alvorens in 2021 aan te sluiten bij de hoofdmacht. Daarvoor speelde hij vooralsnog zeven wedstrijden. Na een uitleenperiode aan Rangers FC arriveerde de aanvallende middenvelder vorig jaar in Eindhoven. Daar heeft hij zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2028.

Tussen Bayern en PSV waren afspraken gemaakt om niet te lekken over clausules en bedragen bij Tillman en Bayern en er is iemand geweest die dit toch heeft gedaan. — Rik Elfrink (@RikElfrink) May 11, 2024 🔴🇺🇸 Bayern will have buy back clause valid from June 2026 for Malik Tillman and the amount is around €35m.



PSV Eindhoven have signed Tillman for €12m fee, as @RikElfrink reports. pic.twitter.com/recP7SbcIC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 11, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Hanegem snapt de vele complimenten niet: ‘Beste PSV ooit? Ontzettend overdreven’

Willem van Hanegem vindt dit PSV een goede ploeg, maar denkt tegelijkertijd dat voetbalfans en -analisten ook niet moeten overdrijven.