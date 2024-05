Van Hanegem snapt de vele complimenten niet: ‘Beste PSV ooit? Ontzettend overdreven’

Willem van Hanegem vindt dit PSV een goede ploeg, maar denkt tegelijkertijd dat voetbalfans en -analisten ook niet moeten overdrijven. De kracht van het elftal wordt tevens veroorzaakt door de zwakte van de Nederlandse voetbalcompetitie, vindt de Feyenoord-icoon.

In zijn column in het AD analyseert Van Hanegem de succesploeg uit Eindhoven. "Natuurlijk is PSV de terechte kampioen. Ze hebben het hele seizoen bovenaan gestaan en het gat met de concurrentie is fors. Waar ze vooral in uitblonken, was de aggressieve manier van een wedstrijd beginnen. Hoe vaak was PSV dit seizoen al niet klaar met de tegenstander, terwijl het nog niet eens rust was?”

Toch snapt de Nederlandse voetballegende niet waarom de ploeg van Peter Bosz zó onder complimenten bedolven wordt. “In de Eredivisie zitten maar een paar aardige teams, de rest winnen ze met tien vingers in de neus. Dat mensen ook roepen dat dit het beste PSV ooit was, daar kan ik met mijn pet niet bij. Dat is zo ontzettend overdreven. Ook al omdat de Eredivisie zoveel minder is dan het ooit was. In de nationale competitie was de club onaantastbaar, waardoor het opvallend is dat het in Europa allemaal zo magertjes was. PSV had Dortmund echt kunnen en moeten kloppen.”

De analist noemt een veelzijdige speler de belangrijkste schakel van dit PSV. "Dat is voor mij Jerdy Schouten, hij kon de opbouw vormgeven door in de laatste linie te gaan spelen als dat nodig was. En hij kon op het middenveld spelen. Het is niet zo spectaculair wat hij doorgaans laat zien, maar er gaat weinig mis."

De Kromme loopt echter niet mee in de polonaise voor enkele PSV’ers. “Ik weet ook dat er een hele meute is die Joey Veerman op een voetstuk plaatsen. Natuurlijk is dat een leuke voetballer en ook hij heeft een goed seizoen achter de rug, maar ik vind ook dat mensen vaak overdrijven bij hem. Het is maar wat je wil zien. Die interland tegen Duitsland in Frankfurt een paar weken geleden. De mensen die hem daar zo geweldig vonden moeten die partij echt nog een keer terugkijken.”

Ook de spits van de Eindhovenaren komt aan bod. “En ja, Luuk de Jong maakte veel goals. Daar is het spel van PSV ook op afgestemd, de ballen komen van alle kanten. Dat Vangelis Pavlidis bij een veel minder elftal meer goals heeft gemaakt, zegt iets. We moeten het allemaal niet overdrijven.”

