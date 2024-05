Vierdaagse Ibiza-reis PSV onder vuur: ‘Je geeft voer aan complottheorieën’

Aad de Mos vindt het vreemd dat PSV nog voor het einde van de competitie een vierdaagse reis naar Ibiza maakt. Volgens de analist geven de Eindhovenaren hiermee voer aan diverse complottheorieën ten opzichte van Excelsior en RKC Waalwijk, die allebei nog tegen degradatie vechten.

In een nieuwe aflevering van Elfrink & De Mos geeft PSV-watcher Rik Elfrink aan dat de Eindhovenaren zich al moeilijk op konden laden voor de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard (1-1), waardoor PSV het puntenrecord misloopt. "Peter Bosz zei wel mooi dat je als topsporter voor het puntenrecord wil gaan en elke wedstrijd wil winnen, maar zo werkt het in de top van de voetballerij blijkbaar toch niet”, aldus De Mos.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Elfrink gaf de PSV-trainer zelf ook een signaal af door Joey Veerman, Johan Bakayoko en Walter Benitez op de bank te zetten. “Je kan het heel ruim interpreteren en je kan zeggen: prima, want Joël Drommel moet ook een keer speeltijd krijgen. Je zou ook kunnen zeggen dat je spelers de ruimte geeft om te falen.”

De Mos is het daar mee eens en benoemt nog een andere oorzaak. “Plus het feit dat ze in de bus meer over Ibiza praten dan over de wedstrijd. Dat is voetbaleigen en dat moet je proberen voor te zijn. Het is ook weer voer geven aan complottheorieën richting Excelsior en RKC. Je kunt vier dagen gaan en een topwedstrijd spelen omdat je ontspannen bent, maar je kunt ook een wedstrijd spelen waarbij je denkt: waar zijn we mee bezig.”

Overigens hoeft de reis naar Ibiza volgens De Mos niet te betekenen dat PSV het laat lopen tegen degradatiekandidaat RKC. “Wij werden bij KV Mechelen op 11 mei kampioen, vierden vervolgens drie, vier dagen feest, liepen dronken over de grote markt. Niemand gaf ons nog een stuiver dat we in de laatste competitiewedstrijd nog goed voor de dag zouden komen, maar we speelden toen thuis tegen Anderlecht misschien wel onze beste wedstrijd van het seizoen.”

Volgens De Mos moet PSV attent en scherp zijn. “Je moet iets terugbetalen aan je supporters. Die zijn niet tevreden met het shirt, maar ook niet met resultaat van afgelopen zondag. PSV zal dus zondag aan de bak moeten om het seizoen waardig af te sluiten”, besluit De Mos dit onderwerp.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Vaart voorspelt: PSV wordt ook kampioen in 2024/25

Ibrahim Afellay en Rafael van der Vaart verwachten dat PSV ook volgend seizoen succesvol zal zijn in de Eredivisie.