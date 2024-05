Opvallend: Alex Kroes wil weggehoonde Ajacied spoedig terughalen naar Amsterdam

Alex Kroes wil Simon Tahamata ontzettend graag terughalen naar Amsterdam, zo laat hij weten in een interview met De Telegraaf. De 67-jarige clubicoon, die eerder dit jaar vertrok als jeugdtrainer van Ajax, mag volgens de algemeen directeur snel terugkeren in de hoofdstad.

Als het aan Kroes ligt, is een terugkeer van de zeer geliefde Tahamata ‘bespreekbaar’. “Ik zou hem heel graag terug willen hebben, maar ken de ins en outs van zijn vertrek niet. Simon is een fantastische trainer voor de jongste en iets oudere jeugd en een supergoed mens”, vertelt hij tegenover De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

“Laten we kijken of we Simon op enig moment weer een heel mooi plekje op De Toekomst kunnen geven”, zegt Kroes. “Zo’n oud-top-prof weet tot in detail wat elke wedstrijd vraagt en wanneer. Dat is een stukje ervaring”, gaat hij verder. Opvallend is dus dat Tahamata, die op dit moment een voetbalschool in Berlijn beheert, op 1 maart eerder dit jaar officieel vertrok bij Ajax.

Dat vertrek was volgens hemzelf behoorlijk onverwachts, zo gaf hij eerder aan tegenover De Telegraaf. Tahamata wilde zelf niet weg en was behoorlijk aangeslagen. De 67-jairge oud-prof vond het ‘Ajax-onwaardig’ hoe de club met iconen omging. “Mijn hele leven staat in het teken van Ajax. Ach, het was zo pijnlijk allemaal. Waarom zeiden ze niet gewoon: hier heb je een contract voor onbepaalde tijd en beslis zelf maar wanneer het mooi is geweest?”, sprak hij onder meer.

