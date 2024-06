Simon Zijlemans krijgt gigantisch mooi cadeau van RTL, een halfjaar nadat hij vertrok

RTL nam in november 2023 afscheid van Simon Zijlemans, die tot dan als presentator van Champions League-wedstrijden te zien was bij de betaalzender. Een halfjaar later komt RTL echter met een bijzonder mooi gebaar jegens Zijlemans.

RTL heeft er namelijk voor gezorgd dat Zijlemans zaterdagavond als verslaggever op het veld aanwezig kan zijn bij de Champions League-finale op Wembley tussen Borussia Dortmund en Real Madrid. De presentator uit op social media zijn dankbaarheid.

Artikel gaat verder onder video

“Je hoort wel eens verhalen over de ‘grote boze slangenkuil tv-wereld’”, schrijft Zijlemans op X. “Ik ben eind november na een jaar of 10 voetbalverslaggeving bij RTL gestopt. Maar zodra bekend werd dat Real in de finale stond waren ze er als de kippen bij om nog één laatste keer een kaartje voor me te regelen.” Zijlemans benadrukt dat RTL geen tegenprestatie verlangde en vooral benadrukte dat hij moest genieten van de gelegenheid.

Zijlemans was op 29 november 2023 in De Kuip bij Feyenoord - Atlétco Madrid. Het was de laatste Champions League-wedstrijd die hij analyseerde voor RTL. Waarom RTL afscheid nam van Zijlemans is niet bekend.

Je hoort wel eens verhalen over de ‘grote boze slangenkuil tv-wereld’.



Ik ben eind november na een jaar of 10 voetbalverslaggeving bij RTL gestopt. Maar zodra bekend werd dat Real in de finale stond waren ze er als de kippen bij om nog één laatste keer een kaartje voor me te… pic.twitter.com/qlpFY058Wz — Simon Zijlemans (@SimonZijlemans) June 1, 2024

