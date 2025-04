Feyenoorder flink toegetakeld in Sittard, verwondingen zichtbaar

is niet ongeschonden uit de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Feyenoord gekomen. Toen de spits na 65 minuten werd gewisseld, waren wat verwondingen te zien in zijn knieholte. De spelers van Fortuna takelden Ueda flink toe, zag ESPN-analist Mario Been.

Na de 0-2 zege van Feyenoord krijgt Been de vraag wat hij vond van het optreden van Ueda in Sittard. “Hij was niet echt zichtbaar. Hij heeft weinig ballen gehad. Hij lag ook veel op de grond en heeft de nodige tikkies gehad van de centrale verdedigers en de middenvelders”, stipt Been aan. “In de eerste helft had hij twee heel goed momenten: het schot uit de draai op Branderhorst en een kopkans. Voor de rest was het vrij weinig.”

Artikel gaat verder onder video

De voormalig trainer van Feyenoord neemt het op voor Ueda. “Ik moet ook eerlijk zeggen dat het niet altijd makkelijk is om als spits te spelen bij dit Feyenoord, zeker niet als je buitenspelers ook niet in goeden doen zijn. In de eerste helft was het gewoon heel lastig voor hem. Met de ballen die hij kreeg heeft hij in ieder geval nog iets gedaan.”

'Egoïsme bij Hadj Moussa'

Collega-analist Marciano Vink mist echter ook een bepaalde ‘branie’ bij de Japanner. “Er was een moment in de eerste helft: Ueda veroverde de bal en speelde hem naar Hadj Moussa, waarna Ueda de bal weer in de diepte vroeg. Hadj Moussa leverde een of ander verdwaald schot af. Daar moet je hem eigenlijk meegeven als Hadj Moussa. Dat heeft misschien te maken met het egoïsme dat Hadj Moussa heeft, maar ook met de overtuiging bij Ueda om duidelijk te maken dat hij zo op het doel af kan lopen. Er moet wat branie bij.”

