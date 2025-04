Heetgebakerde persconferentie Farioli: 'Dat moet je niet doen'

Ronald Waterreus adviseert Ajax-trainer Francesco Farioli om niet meer de strijd aan te gaan met journalisten als Mike Verweij. De voormalig doelman van PSV stelt dat afleidt van waar de Italiaan mee bezig is.

Ajax kende afgelopen seizoen een dramatisch jaar en eindigde op een teleurstellende vijfde plaats. Dit seizoen is alles anders bij de Amsterdamse club. Ajax voert de ranglijst van de Eredivisie aan en ging speelronde 29 in met liefst negen punten voorsprong op PSV, dat voor de winterstop juist op weg leek naar titelprolongatie.

Bij De Eretribune op ESPN komen de prestaties van Ajax ter sprake en klinkt er lof voor Farioli. "Hij is 36 en hij gaat nu al kampioen worden met een club. Met Ajax in Nederland. Ik vind dat echt ongelooflijk", aldus analist Kees Luijckx. "Dat je zo jong bent en zoveel overtuigingskracht kunt hebben. Je krijgt nogal wat op je afgevuurd hè. Volgens mij volgt hij ook behoorlijk wat kranten en media."

"Dat zou hij wel wat minder moeten doen dan.. Dat zou wel een hele goede tip voor hem zijn", haakt Waterreus daarop in. "Vind jij dat te veel?", vraagt presentatrice Aletha Leidelmeijer vervolgens aan de "Hij gaat bijvoorbeeld de strijd aan met bijvoorbeeld Mike Verweij een keer." Waterreus is vervolgens helder in zijn beantwoording. "Dat moet je gewoon niet doen."

Farioli heeft iemand in dienst voor vertalen van de kranten

Wouter Bouwman noemt vervolgens dat Farioli iemand in dienst heeft die alle kranten voor de Italiaan vertaalt. "Dat zou ik dus nooit doen", reageert Waterreus daarop. "Hij had laatst ook een persconferentie, toen was er kritiek op hem. Dat was na de wedstrijd tegen Frankfurt en hij pareert hem gewoon keihard richting de media. Ik vind dat wel sterk van hem. Dat hij niet over zich heen laten lopen", geeft Luijckx aan.

"Dat hoeft hij ook niet te doen, maar uiteindelijk leidt het wel af. Als hij gewoon doet wat hij nou doet: onverstoorbaar gewoon zijn plan uitvoeren. Hij krijgt de spelers mee en dat is het enige wat hij moet hebben. Hij hoeft de pers niet mee te krijgen", benadrukt Waterreus, waarna Luijckx ertegenin gaat. "De pers valt wel over hem en zijn team heen. Hij (Verweij, red.) noemt het allemaal B-spelers, wat het natuurlijk wel waren, maar hij gaat er wel gewoon keihard tegenin. Hij zegt: tegen NAC speelde ik ook met een ander elftal na Panathinaikos."

Waterreus pleit voor standbeeld voor Farioli

"Ik snap wat je wilt zeggen, maar het haalt energie weg van wat hij doet. En als hij straks een keer geen kampioen wordt, dan krijgt hij het dubbel zo hard terug. Als hij gewoon onverstoorbaar verder gaat met wat hij doet, dan kunnen wij hier zeggen wat we willen. Hij wordt gewoon kampioen, en met dat materiaal. Wat hij écht fantastisch doet: hij kijkt naar het materiaal wat hij heeft en denkt: daar kan ik dit mee doen. Dat is echt geweldig. Die man verdient een standbeeld daar. Dit meen ik serieus", besluit Waterreus lyrisch.

