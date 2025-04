Verweij onthult: 'Farioli laat vertrek bij Ajax afhangen van deze spelers'

Francesco Farioli zou belangrijke Ajax-spelers hebben gevraagd volgend seizoen bij de club te willen blijven. Dat meldt Ajax-watcher Mike Verweij in Kick-off, de voetbalpodcast van De Telegraaf. Farioli’s toekomst in Amsterdam lijkt mede afhankelijk van wat de spelers ervan vinden.

“Ik heb wel een leuk nieuwtje over Farioli”, merkt Verweij op in de podcast. “Hij heeft een aantal sterkhouders gepolst of ze toch niet willen blijven volgend jaar. Dus dat impliceert toch dat hij niet voor honderd procent zeker vertrekt.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax verrast jarige Farioli met videoboodschap van zijn jeugdidool

Verweij ziet dat het polsen van Farioli ook te maken kan hebben met de toekomst van de Italiaan: “En dat hij dat (blijven bij Ajax, red.) misschien wel laat afhangen van de mening van bijvoorbeeld Jorrel Hato, Kenneth Taylor, Jordan Henderson of Brian Brobbey. Dat is wel opvallend. Dat hoor je, dat hij een aantal spelers heeft aangesproken.”

Presentator Pim Sedee vraagt of dat betekent dat Farioli samen met de belangrijke Ajacieden de Champions League in zal gaan. “Ja, als zij die keuze maken”, luidt het antwoord van Verweij, die dat niet snel ziet gebeuren. “Jorrel Hato, die staat er zo goed op bij Liverpool, Arsenal en Chelsea, dan denk ik dat hij vertrekt. Kenneth Taylor heeft ook wel aangegeven dat hij weg wil. Brobbey heeft nog maar twee jaar een contract.” “Hij flirtte al met Sevilla”, merkt Valentijn Driessen op, verwijzend naar de uitspraken van zijn zaakwaarnemer, afgelopen week.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Marco van Basten spreekt zich uit over zijn eerdere kritiek aan het adres van Francesco Farioli: 'Wat ik heb gezegd..' 🔗

👉 Remko Pasveer sorteert voor op een carrièreswitch: ‘Ik denk wel dat ik die kwaliteiten heb’ 🔗

👉 'Dit gebeurt er als Francesco Farioli bij Ajax vertrekt'. 🔗

👉 Binnen de gelederen van Ajax is er veel vertrouwen in de 'kritische' Menno Geelen. 🔗

👉 Ajax-trainer Francesco Farioli neemt op 25 april even pauze en maakt een opvallend uitstapje. 🔗