Ajax verrast jarige Farioli met videoboodschap van zijn jeugdidool

Francesco Farioli wordt op zijn 36ste verjaardag verrast door het clubkanaal van Ajax. De Italiaanse trainer krijgt onder meer een videoboodschap van zijn jeugdidool, Juventus-icoon Alessandro Del Piero, te zien.

In een filmpje dat op het YouTube-kanaal van Ajax wordt geüpload, is te zien hoe Farioli eerst een brief van een supporter voorleest. Die schenkt de op 10 april 1989 geboren trainer zijn allereerste seizoenskaart, uit het seizoen 1988/89. "Je bracht de wil om te winnen en de grinta terug, maar bovenal de trots", schrijft de fan. "Een prachtig cadeau, dat je zoiets mag ontvangen betekent heel veel voor mij", zegt Farioli.

Vervolgens brengt presentator Hein van den Bogaert het gesprek op Farioli's jeugdidool, Del Piero. De inmiddels 50-jarige oud-aanvaller van Juventus, die in 2006 deel uitmaakte van het Italiaanse elftal dat beslag legde op de wereldtitel, blijkt een videoboodschap voor Farioli te hebben opgenomen. "Ik wil jou en je team het allerbeste wensen voor de laatste wedstrijden van het seizoen, en jou vooral een fijne verjaardag wensen", zegt Del Piero, die afsluit in het Nederlands: "Gefeliciteerd."

Farioli legt uit wat Del Piero voor hem betekent: "Hij is niet alleen speciaal als voetballer, maar ook om datgene waar hij als mens voor staat. Ik heb hem meerdere keren gesproken en hem uitgenodigd om een training of een wedstrijd bij te wonen", aldus de trainer, die hoopt dat Del Piero binnenkort af zal reizen naar Amsterdam.

