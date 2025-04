De Jong: 'Hier zal ik de rest van mijn leven heel erg van balen'

baalt enorm van het feit dat PSV dit seizoen een enorm zwakke periode heeft gehad. Voor de camera van ESPN laat de captain weten dat hij daar misschien wel de rest van zijn leven 'heel erg van zal balen'.

PSV zette zaterdagavond laagvlieger Almere City kinderlijk eenvoudig opzij met 5-0. Het goede spel uit met name de eerste helft kan De Jong wel bekoren. "Zo wil je voetbal spelen natuurlijk, zoals de eerste helft. Daar zit zoveel voetbal in. Jongens die wegdraaien, versnellen, combinatiespel. Dat is wat we zeker kunnen en dat hebben we laten zien vandaag", is hij enthousiast.

De Eindhovenaren waren tegen Almere vijfmaal trefzeker, maar De Jong stond niet op het scorebord. Desondanks gaat de routinier met een goed gevoel naar huis. "Bij mij staat resultaat altijd voorop. Natuurlijk wil je doelpunten maken en baal je van de kansjes die er dan net niet ingaan. We hebben als team gewoon een goede wedstrijd neergezet en daar ben ik vooral blij om."

De Jong baalt ontzettend van moeizame periode

"Ik ben gewoon blij dat we ons de laatste periode herpakt hebben en dat we weer laten zien wat we kunnen. Natuurlijk heeft de fase waarin we een beetje aan het strugglen waren. Dat heeft ons gewoon te veel punten gekost. Daar zal ik misschien wel de rest van mijn leven heel erg van balen", aldus De Jong.

ESPN-verslaggever Milan van Dongen schrikt van die opmerking van De Jong. "De rest van je leven?", vraagt hij aan de PSV-captain. "Ja, dat denk ik wel" reageert de topscorer van de Eindhovenaren. "Ik wil gewoon prijzen pakken als persoon zijnde. Titels winnen, de beker ook. Voor mijn gevoel hadden wij dat dit seizoen ook moeten pakken. Daar zal ik zeker wel heel lang van balen, ja."

De Jong hult zich in nevelen over toekomst

Deze week werd duidelijk dat De Jong pas aan het eind van dit seizoen een beslissing wil nemen over zijn toekomst bij PSV. Desalniettemin probeert Van Dongen toch wat los te peuteren over wanneer de 34-jarige spits de knoop doorhakt. "De club weet ervan. Ik wil gewoon dit seizoen uitspelen", stelt De Jong. "Ik ben in gesprek met hun en eerlijk gezegd heb ik er nog niet heel erg over nagedacht. Ja, een heel klein beetje misschien. Ik ben er gewoon mee bezig om de wedstrijden goed af te ronden en daarna ga ik kijken wat ik ga doen."

