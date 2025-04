Noa Lang maakt excuses – ondanks galavoorstelling PSV gaat het daarover

PSV heeft zaterdagavond geen kind aan Almere City. De ploeg van Peter Bosz stond na 41 minuten spelen al met 4-0 voor. Toch begon de rustanalyse bij ESPN met een foutje dat maakte bij een 0-0 stand.

“Het is de snelste 4-0 voorsprong voor PSV in een thuiswedstrijd in de Eredivisie sinds 2011 (toen na 34 minuten tegen Roda JC Kerkrade, red.). Dat is dus al even geleden”, vertelt presentator Wouter Bouwman, die Jan Joost van Gangelen tijdelijk vervangt. “We hebben veel mooie doelpunten gezien, waaronder drie van buiten de zestien. Toch zeiden de mannen hier aan tafel: ‘We gaan beginnen met een slechte terugspeelbal.’”

In de vijfde minuut van de wedstrijd speelde Lang de bal plots in de voeten van Almere City-spits Charles-Andreas Brym, die daar niet van kon profiteren door het verdedigende werk van Olivier Boscagli. Lang bood direct zijn excuses aan richting zijn ploeggenoten. “Nou, het had een heel andere wedstrijd kunnen zijn”, zegt Kees Kwakman. “Geintje natuurlijk, maar Noa Lang speelt de bal wel opmerkelijk terug. Het had de 0-1 kunnen zijn. Heel snel daarna werd het 1-0.”

Lang kwam zelf ook op het scoreformulier. Met een van richting veranderd schot was hij verantwoordelijk voor de 3-0. Analist Karim El Ahmadi is desondanks kritisch op de vleugelaanvaller. “Hij speelt zelf niet een heel gelukkige wedstrijd, met veel balverlies. Dat was ook zo tegen FC Groningen.”

Ronald Waterreus: 'Lijkt weer vorig seizoen bij PSV'

Clubicoon Ronald Waterreus is aangenaam verrast door het veldspel van PSV. “Het lijkt wel vorig seizoen. Buiten het momentje dat Kees net liet zien (de foute pass van Lang, red.) een een momentje dat Walter Benítez opeens wilde gaan dribbelen, is er niet zoveel gebeurd. Voor de rest is PSV heer en meester. Het ziet er frivoler uit bij PSV. Je maakt niet zomaar vier goals in een helft. Je kunt wel zeggen dat het aan de tegenstander ligt, maar je ziet ook de overtuiging bij de 4-0 van Tillman.”

