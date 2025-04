Waterreus onthult na verval PSV: 'In Eindhoven wordt gefluisterd dat...'

Ronald Waterreus heeft in Eindhoven mensen horen 'fluisteren' dat de huidige ineenstorting van PSV onder Toon Gerbrands niet was gebeurd. Dat vertelt de voormalig doelman van de Eindhovenaren bij De Eretribune op ESPN.

PSV kent na de winterstop een totale instorting. Waar de ploeg voor de winterstop nog eenvoudig leek af te stevenen op titelprolongatie in de Eredivisie, daar kijkt het nu tegen een achterstand van negen punten op koploper Ajax aan. "Als je kijkt naar de cijfers vanaf midden november, begin december, dan staat PSV gewoon twaalfde. Dat is niet best hoor", erkent Waterreus.

Artikel gaat verder onder video

Aan tafel bij de De Eretribune wordt gesteld dat het 'vuur' er niet meer is bij PSV. "Je kunt een vuur nu eenmaal niet meer laten branden als het uit het elftal is. Als het eenmaal ingekakt is, dan krijg je het niet meer op gang getrokken", aldus Waterreus, waarna analist Kees Luijckx stelt dat de clubleiding eerder had in moeten grijpen. "Ik denk eerlijk gezegd dat ze het heel verkeerd hebben ingeschat dat de selectie uit zichzelf in ieder geval niet genoeg drang heeft om een kampioenschap te herhalen. Dus om echt kampioen te blijven", reageert Waterreus daar op.

LEES OOK: Noa Lang terug op bekend terrein: 'Ik kom naar huis'

Tafelgenoot Kees Kwakman mengt zich vervolgens ook in de discussie. "Daar had Bosz het in het begin al over", haakt hij in. "Hij heeft dat in de voorbereiding al gevoeld. De eerste paar wedstrijden had hij het daar continu over, van: dit is echt moeilijk en we moeten de honger zelf creëren. Hij was niet tevreden over een aantal wedstrijden die ze wonnen."

Presentatrice Aletha Leidelmeijer benadrukt dat vervolgens. "Na al die overwinningen ook. Iedereen zei: wat loopt hij nou weer kritisch te doen. Maar vanuit Bosz kwam het dus wel", reageert ze, waarna ook Waterreus weer reageert. "Dan zou je je dus kunnen afvragen, ook gezien het cv van de trainer, dat hij heel vaak in het begin heel succesvol is en later minder, had je dus misschien de selectie veel meer moeten verversen dan je gedaan.

LEES OOK: René van der Gijp: 'Alleen dán kan Peter Bosz bij PSV blijven'

Ineenstorting PSV onder Gerbrands niet gebeurd

Kwakman vraagt zich vervolgens af of de wedstrijden tegen FC Twente (6-1) en Feyenoord (3-0) van voor de winterstop misschien zand in de ogen hebben gestrooid. "Eigenlijk dachten we het allemaal wel dat PSV op weg zou zijn naar een nieuwe landstitel", aldus de analist.

Waterreus wil daar echter niet in meegaan en noemt een andere opmerkelijke reden voor de ineenstorting. "Eerlijk is eerlijk, het is ook niet zo dat ik in november al had gezien dat dit zou gaan gebeuren. We moeten wel reëel zijn. Maar ik heb in Eindhoven wel veel mensen horen fluisteren dat dit onder Toon Gerbrands niet zou zijn gebeurd. Dat vind ik wel opvallend. Ik weet niet waarom, want ik ben er niet bij geweest. Maar ik denk dat die voelsprieten wat beter waren", besluit Waterreus.

➡️ Meer PSV nieuws

👉 Opvallend: Peter Bosz neemt de tijd voor een jonge fan, maar het kind neemt geen tijd voor hem. 🔗

👉 Noa Lang wordt tijdens het duel met FC Groningen aangepakt door ploeggenoot en reageert met wegwerpgebaren. 🔗

👉 Naomi Veltman kraakt een ‘verzonnen verhaal’ van PSV-fan: ‘Wat een loser’ 🔗

👉 Joey Veerman wijst ESPN op een opvallende blunder tijdens het interview: 'Dit is echt superslecht van jullie' 🔗

👉 Bij PSV wordt 'kapitaalvernietiging' geconstateerd: 'Een drietal laat het volledig afweten, transferwaarde stort in.' 🔗