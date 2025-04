Noa Lang terug op bekend terrein: 'Ik kom naar huis'

Een opvallende gewaarwording: keert zondag even terug naar België, om daar de aftrap van het duel Club Brugge - KRC Genk te verrichten. De PSV'er kijkt uit naar het weerzien met de fanschare, die drie seizoenen achter hem stond.

Na zijn tijd bij Ajax speelde Lang heel even voor FC Twente, voordat hij de overstap maakte naar Club Brugge. Eerst op huurbasis en vervolgens voor een transferbedrag van zes miljoen euro. In België groeide de Nederlander uit tot een publiekslieveling, die 38 keer scoorde en 34 assists gaf in 125 wedstrijden. In 2023 kwam Lang weer terug naar Nederland: bij PSV toont hij geregeld, maar zeker niet altijd zijn klasse.

Artikel gaat verder onder video

De buitenspeler is uitgenodigd om zondagavond de aftrap te verrichten bij Club Brugge - Genk, respectievelijk de huidige nummers 2 en 1 van de kampioenspoule in België. Een zeer belangrijk duel dus. Lang zal voorafgaand aan de wedstrijd in Bar Breydel nog enkele vragen van fans beantwoorden.

LEES OOK: Leonne Stentler voorspelt terugkeer bij Ajax: 'Ik zie dat wel gebeuren'

Op X deelt Club Brugge een video met beelden van de speler van PSV, met als tekst: '𝐍𝐨𝐚𝐧𝐨 is backkk!' De markante voetballer kijkt zelf enorm uit naar zijn rentree in België. "Beste supporters, zondag kom ik weer naar huis. Ik geef de aftrap voor de wedstrijd tegen Genk, een wedstrijd waarin we de ploeg naar drie punten moeten schreeuwen. Ik hoop dat jullie in vorm zijn, zoals jullie dat altijd waren toen ik er speelde. Ik heb er heel veel zin, tot zondag, groetjes Noa!", sluit Lang af, die nog twee vingers in de lucht steekt.

𝐍𝐨𝐚𝐧𝐨 is backkk! 😍



Zondag geeft Noa Lang de aftrap van Club - Genk! Kom op tijd naar Bar Breydel, want om 17u45 beantwoordt Noa live enkele vragen! ✨



Drop jouw vragen voor Noa Lang hieronder! 👇 #CLUGNK pic.twitter.com/6M2oi2PBm3 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) April 12, 2025

