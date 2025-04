PSV houdt Feyenoord op afstand met royale zege op Almere

PSV heeft Feyenoord weer op vijf punten gezet door ruim te winnen van Almere City (5-0). Bij rust had PSV al viermaal gescoord. De doelpunten werden gemaakt door Ismail Saibari, Johan Bakayoko, Noa Lang en Malik Tillman. In de tweede helft kwam daar nog een tweede treffer van Saibari bij.

PSV, dat Feyenoord eerder op de avond zag naderen tot op twee punten, begon voortvarend aan de wedstrijd. Al na vijf minuten kwam de thuisploeg op voorsprong tegen Almere City door Ismael Saibari. De Marokkaanse middenvelder werd aangespeeld door Noa Lang en schoot van een meter of twintig hard en zuiver raak: 1-0. Even daarvoor leek assistgever Lang nog de voorsprong cadeau te geven aan Almere City, maar Charles-Andreas Brym benutte het buitenkansje na een fout van de PSV-aanvaller niet.

Enkele minuten later leek PSV een strafschop te krijgen na een vermoedelijke handsbal aan de kant van Almere City. VAR Luuk Timmer nam uitgebreid de tijd voor het moment, maar aanvaller Johan Bakayoko stond in de aanloop naar de zestien buitenspel. Even had het de schijn dat de wedstrijd leek in te kakken, maar uit het niets was daar na 22 minuten Bakayoko. De Belgische vleugelaanvaller krulde de bal van net buiten de zestien op prachtige wijze in de linkerbovenhoek: 2-0. De honger van PSV was daarmee nog niet gestild, want nog geen vier minuten later tekende Lang voor de 3-0. De Oranje-international zag zijn schot van richting veranderd worden, waardoor Almere-doelman Nordin Bakker kansloos was.

De helft van Almere bleek in de eerste helft een speeltuin voor PSV, dat nog veel vaker had kunnen scoren. Zo miste Lang een grote kans oog in oog met Bakker. De vierde treffer voor rust viel alsnog. Saibari speelde zichzelf knap vrij tussen een aantal verdedigers en stuitte op Bakker, maar de rebound werd overtuigend binnengeschoten door Malik Tillman.

In de tweede helft had Almere het wat beter voor elkaar en wilden ze natuurlijk een afslachting voorkomen. Ook PSV nam wat gas terug, maar kansen waren er alsnog genoeg. Zo raakte Lang de paal en moest Bakker een aantal keer optreden. Jerdy Schouten werd binnen de lijnen gebracht en was direct belangrijk met een goede assist op Saibari die zijn tweede van de avond binnenschoot.

Door de overwinning zet PSV concurrent Feyenoord, dat eerder vandaag won van Fortuna Sittard, weer op vijf punten achterstand in de strijd om plek twee. Almere blijft op de laatste plaats staan en zal alle zeilen moeten bijzetten om degradatie nog af te wenden.