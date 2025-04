Moder grote man bij Feyenoord, dat druk vol bij PSV neerlegt

Met een 0-2 overwinning op bezoek bij Fortuna Sittard heeft Feyenoord de druk vol bij PSV neergelegd. Hoewel de manschappen van trainer Robin van Persie voor rust niet goed voor de dag kwamen in Sittard, nam de ploeg in de tweede helft wel de touwtjes in handen en wist het te winnen. Grote man aan de zijde van Feyenoord was middenvelder , die voor beide treffers zorgde. In de slotfase kreeg Edouard Michut nog zijn tweede gele kaart en kon hij dus met rood vertrekken.

Feyenoord ging vanmiddag op bezoek bij Fortuna Sittard en hoopt stiekem nog altijd op de tweede plaats. Fortuna is bezig aan uiterst stabiel seizoen en maakt nog kans op het bereiken van de play-offs voor Europees voetbal. Voorafgaand aan de wedstrijd werd er een indrukwekkende minuut stilte gehouden als eerbetoon aan 'Don' Leo Beenhakker.

De eerste helft was er eentje om snel te vergeten voor Feyenoord. De Rotterdammers waren extreem slordig en moesten de bal vooral aan Fortuna laten. Echte kansen waren er niet in de eerste 45 minuten. Ayase Ueda was voor Feyenoord de gevaarlijkste man met een kopbal en een afstandsschot. Fortuna bleef zeer eenvoudig overeind, maar ook zij creëerden geen grote kansen. Rodrigo Guth kopte in de handen van Timon Wellenreuther en Makan Aiko kopte net over het doel heen.

Robin van Persie besloot na de matige eerste helft om in de rust in te grijpen en liet Quilindschy Hartman en Ramiz Zerrouki in de kleedkamer achter voor Hugo Bueno en Hwang In-Beom. In de tweede helft had Feyenoord meer controle over de wedstrijd en kwam het ook vrij snel op voorsprong. Een corner viel via het lichaam van Gernot Trauner voor de voeten van Jakub Moder, waarna de Pool de bal van dichtbij hard in het doel schoot.

Na ruim een uur spelen gooide Feyenoord het duel in het slot na een makkelijk gegeven strafschop. Antoni Milambo werd licht aangetikt in het zestienmetergebied, waardoor Moder vanaf de stip zijn tweede van de middag kon maken. Fortuna wist geen succesvol slotoffensief op de mat te leggen. Sterker nog, Edouard Michut kreeg in de slotfase nog zijn tweede gele kaart, en dus moest Fortuna de wedstrijd met tien man voltooien. Trauner had in de laatste minuut nog de derde treffer op zijn hoofd, maar via Jasper Dahlhaus kwam de bal tegen de lat.

Door de overwinning verkleint Feyenoord het gat met PSV naar twee punten, maar de Eindhovenaren komen vanavond nog in actie tegen Almere City. Fortuna moet zijn Europese dromen voorlopig nog even in de ijskast zetten.