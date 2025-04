NAC-fans gooien bekertjes op het veld om aandacht te vragen voor noodsituatie

De wedstrijd tussen NAC Breda en Go Ahead Eagles lag zaterdag even stil. Scheidsrechter Joey Kooij staakte het duel nadat een supporter op de tribune onwel werd. Op televisiebeelden was te zien dat de supporter, ogenschijnlijk bij kennis, van de tribune werd begeleid.

Na vijftig minuten spelen klonk gefluit vanaf de tribune en werden minstens twee bekertjes het veld op gegooid. Het was geen reactie op de teleurstellende 0-1 achterstand van NAC, maar een manier om de aandacht te vestigen op het medische incident op de tribune. Scheidsrechter Kooij legde de wedstrijd kort stil, terwijl een man op de tribune werd afgevoerd.

“Zo werden die bekertjes dus gegooid om er de aandacht op te vestigen, in plaats van kattenkwaad uit de halen”, concludeerde ESPN-commentator Michiel Teeling dan ook.

NAC plaatste op X twee korte updates over het incident. “Wegens een medisch incident op de B-Side ligt het spel even stil”, luidde de eerste. Daarna: “Na een onderbreking van een paar minuten is de wedstrijd weer bezig. Wij hopen op het beste voor de betrokken persoon.” Kort na het moment kwam NAC op 1-1 via Maximilien Balard.

51' Wegens een medisch incident op de B-Side ligt het spel even stil. #NACpraat #NACgae 0-1 — NAC Breda 💛🖤 (@NACnl) April 12, 2025 53' Na een onderbreking van een paar minuten is de wedstrijd weer bezig.



Wij hopen op het beste voor de betrokken persoon. #NACpraat #NACgae 0-1 — NAC Breda 💛🖤 (@NACnl) April 12, 2025

