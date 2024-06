Humberto Tan is ‘stikjaloers’ op twee collega’s: ‘Ik laat het niet merken, maar het is wel zo’

Humberto Tan is ‘stikjaloers’ op Wesley Sneijder en Marcel Maijer. De twee laatstgenoemden zijn zaterdagavond namens RTL namelijk aanwezig op Wembley voor de Champions League-finale tussen Borussia Dortmund en Real Madrid.

RTL is in Nederland de zendgemachtigde van de Champions League. Tan is de vaste presentator van de betaalzender, maar hij moet zaterdagavond genoegen nemen met een plek in de studio in Hilversum, waar hij samen met Theo Janssen en Jan Boskamp de finale tussen Borussia Dortmund en Real Madrid analyseert.

Artikel gaat verder onder video

RTL heeft ervoor gekozen om Sneijder samen met verslaggever Maijer de analyse op locatie te laten verrichten. Tan geeft eerlijk toe daarvan te balen. “We gaan naar Wembley, want daar staan twee mannen waar wij stikjaloers op zijn. We laten het niet merken, maar het is wel zo. Marcel Maijer en Wesley Sneijder zijn bij die finale”, zegt Tan in de live-uitzending in Hilversum, alvorens hij schakelt met het in Londen aanwezige duo.

Het is ontzettend druk in Londen, maar hoe is de sfeer eigenlijk voorafgaand aan de Champions League-finale? Onze verslaggever Marcel Maijer en analist Wesley Sneijder staan vlakbij Wembley en proeven de sfeer 👀 #UCLfinal pic.twitter.com/HO1SCXJ7po — VTBL ⚽ (@vtbl) June 1, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Daley Blind doet anderhalf jaar na vertrek opvallende onthulling over Ajax

Daley Blind kijkt nog altijd met een pijnlijk gevoel terug op zijn vertrek bij Ajax.