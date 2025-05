FC Barcelona krijgt na krappe zege dramatisch nieuws voor return tegen Inter

FC Barcelona-trainer Hans-Dieter Flick heeft enkele dagen voor de return tegen Internazionale in de halve finale van de Champions League dramatisch nieuws gekregen. Waar het de voorbije dagen nog alle schijn van had dat op tijd fit zou zijn voor de clash in Milaan, heeft de Duitse keuzeheer nu toch een streep moeten zetten door de naam van de vleugelverdediger. Dat meldt AS na berichtgeving door Gerard Romero. Het ‘afhaken’ van Balde is een fikse aderlating voor FC Barcelona.

FC Barcelona bezocht zaterdagavond het al gedegradeerde Real Valladolid, drie dagen na de spectaculaire heenwedstrijd tegen Internazionale in de halve finale van de Champions League. Flick greep de ontmoeting met de hekkensluiter aan om zijn basiself op flink wat posities te wijzigen. Alleen Pedri en Gerard Martín verschenen opnieuw aan de aftrap. Balde was niet van de partij. De linksback staat al een paar weken aan de kant met een blessure, maar de afgelopen dagen was de verwachting dat hij op tijd fit zou zijn voor de return tegen Internazionale van komende dinsdag.

Flick blijkt nu toch géén beroep te kunnen gaan doen op Balde. “Nog meer slecht nieuws bij Barça. Terwijl iedereen ervan uitging dat Balde een van de grote nieuwtjes in de selectie zou zijn tegen Internazionale, sluiten de laatste berichten vanuit de kleedkamer hem bijna volledig uit voor dinsdag. De eerste die de afwezigheid van Balde meldde, was journalist Gerard Romero, informatie die we later konden verifiëren”, zo schrijft journalist Javier Miguel van AS. “De afwezigheid van Balde is een regelrechte koude douche voor Hansi Flick, die naar verluidt serieus overweegt om een viermansverdediging op te stellen om deze significante afwezigheid op de linkerflank op te vangen”, zo klinkt het.

Hoe lost Flick het gemis van Balde op?

Balde werd de voorbije weken vervangen door Gerard Martín. Laatstgenoemde maakte in eerste instantie een prima indruk, maar viel in de heenwedstrijd tegen Internazionale door de mand. Martín werd overlopen door Denzel Dumfries. Flick had na 45 minuten genoeg gezien en haalde zijn linksback naar de kant. Iñigo Martínez kwam op zijn plek te spelen, maar hij is van nature een centrale verdediger. Martínez is bovendien niet de snelste en had om die reden eveneens zijn handen vol aan Dumfries. AS verwacht desondanks dat Flick de routinier dinsdag opnieuw op de linkerflank posteert. “Het feit dat Gerard Martín de volledige negentig minuten tegen Real Valladolid speelde, is verder bewijs van de plannen van de Duitse coach, aangezien hij serieus zou kunnen overwegen om Martínez op de linkerflank te plaatsen, zoals hij in de tweede helft tegen Internazionale deed.”

Volgens AS leidde dat besluit tot ‘meer dan bevredigende resultaten’, maar de absentie van Balde is desondanks een flinke streep door de Catalaanse rekening. Balde is met zijn snelheid van groot belang in de manier van spelen en heeft bovendien een uitstekende wisselwerking met Raphinha, die door de aanvalsdrift van Balde veel aan de binnenkant kan spelen. “Alle alarmbellen gingen donderdag af voor Balde, toen hij de training zou hervatten. Zijn gevoel was echter niet geheel bevredigend, waardoor zijn deelname aan de wedstrijd tegen Valladolid, waar hij naar verwachting enkele minuten zou spelen ter voorbereiding op de return tegen Inter, werd geschrapt”, zo klinkt het. FC Barcelona hoopt Balde nu terug te hebben voor de Clásico tegen Real Madrid van volgende week zondag.

