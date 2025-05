Groot nieuws over FC Barcelona, dat beslissend kan zijn voor de rest van het seizoen

FC Barcelona-trainer Hans-Dieter Flick kan volgende week dinsdag in de return tegen Internazionale in de halve finale van de Champions League mogelijk weer een beroep doen op . De spits staat inmiddels een kleine twee weken aan de kant met een spierblessure, maar volgens het Poolse Meczyki wordt er alles aan gedaan om hem speelklaar te maken voor de ontmoeting in Milaan. In zijn thuisland wordt gesuggereerd dat hij in de tweede halve finale zijn rentree zou kunnen maken.

Lewandowski blaast op 21 augustus alweer 37 kaarsjes uit, maar is desondanks nog altijd van onschatbare waarde voor FC Barcelona. Hij kwam dit seizoen in 48 wedstrijden in actie, waarin hij veertig keer trefzeker was. In LaLiga staat de teller na 31 duels op 25 treffers, terwijl hij er in de Champions League elf in heeft liggen. Lewandowski zijn laatste minuten dateren van 19 april jongstleden in de competitiewedstrijd tegen Celta de Vigo. De Pool moest zich twaalf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd laten vervangen.

Een dag later werd duidelijk dat hij een spierblessure had opgelopen. FC Barcelona meldde niet hoe lang de spits uit de roulatie zou zijn, maar verwacht werd dat hij naast de finale van de Copa del Rey tegen Real Madrid ook de eerste halve finale tegen Internazionale in de Champions League aan zich voorbij moest laten gaan. Dat was inderdaad het geval. Lewandowski ontbrak daarnaast in de competitiewedstrijd tegen RCD Mallorca. Zonder de Pool won FC Barcelona van RCD Mallorca én Real Madrid, maar speelde het met 3-3 gelijk tegen Inter. Zijn vervanger Ferran Torres heeft het met doelpunten tegen Real Madrid en Inter weliswaar uitstekend gedaan, maar de rentree van Lewa zou natuurlijk een flinke boost zijn voor Barça.

Mogelijke terugkeer van Lewandowski én Balde

Het Poolse Meczyki meldt donderdag dat er in Barcelona alles aan wordt gedaan om Lewandowski op tijd fit te krijgen voor de return tegen Internazionale. Volgens Tomas Włodarczyk bestaat er ‘een kans’ dat de aanvaller voor het belangrijke duel in Milaan terugkeert in de wedstrijdselectie. Achter de naam van Alejandro Balde lijkt Flick vrijwel zeker een groen vinkje te kunnen zetten. De vleugelverdediger staat al een tijdje aan de kant, maar volgens Mundo Deportivo is zijn beschikbaarheid voor de kraker tegen Internazionale ‘bijna gegarandeerd’. Dat zou eveneens uitstekend nieuws zijn voor FC Barcelona. Gerard Martín, de vervanger van Balde, had het woensdag ongelooflijk zwaar tegen Denzel Dumfries.

Ook slecht nieuws voor FC Barcelona

Tegenover de mogelijke terugkeer van Balde en Lewandowski staat de absentie van Jules Koundé. De Fransman moest zich woensdagavond een paar minuten voor het einde van de eerste helft noodgedwongen laten vervangen. Spaanse media rekenen er op dat Koundé naast de return tegen Internazionale óók de Clásico tegen Real Madrid op zondag 11 mei aan zich voorbij moet laten gaan.

