Keiharde dreun voor FC Barcelona: goudhaantje drie weken aan de kant

FC Barcelona kan de komende weken geen beroep doen op . De Fransman viel woensdagavond in de eerste halve finale tegen Internazionale in de Champions League vlak voor rust geblesseerd uit. De verwachting was dat hij naast de return in Milaan ook de Clásico tegen Real Madrid op 11 mei aan zich voorbij moet laten gaan, maar volgens verslaggever Javi Miguel staat de vleugelverdediger liefst drie weken aan de kant met een hamstringblessure.

Daarmee krijgt een geweldige week een zeer vervelend vervolg voor Koundé. De Fransman kroonde zich afgelopen zaterdag in de finale van de Copa del Rey tegen Real Madrid nog tot matchwinner door diep in de verlenging de 3-2 binnen te schieten. Hij bezorgde FC Barcelona daarmee de tweede prijs van het seizoen - na de eindzege van de Supercopa in januari. Koundé verscheen woensdagavond nog wel aan de aftrap voor het heenduel met Internazionale in de halve finale van de Champions League, maar liep een paar minuten voor het einde van de eerste helft een spierblessure op.

Volgens Miguel hebben onderzoeken bevestigd dat het gaat om een blessure aan de biceps femoris van het linkerbeen. De musculus biceps femoris, is een tweekoppige spier aan de achterzijde van het bovenbeen en vormt samen met twee andere zogenaamde half spieren de hamstrings. In Spanje werd er al rekening gehouden met een langdurige absentie van Koundé en hij blijkt dus nu drie weken niet in actie te kunnen komen. Dit betekent dat hij naast de return tegen Internazionale van volgende week dinsdag ook de competitieduels met Real Valladolid (3 mei), Real Madrid (11 mei), Espanyol (15 mei) én Villarreal (18 mei) aan zich voorbij zal moeten laten gaan.

Het uitvallen van Koundé is een hard gelag voor FC Barcelona, maar ook voor hemzelf. De Fransman is onomstreden in de ploeg van trainer Hans-Dieter Flick. Hij speelde woensdagavond tegen Internazionale alweer zijn 53e wedstrijd van dit seizoen. Koundé kwam dit seizoen enkel in de thuiswedstrijd tegen RCD Mallorca van vorige week niet in actie. Flick hield de verdediger, met het oog op de bekerfinale tegen Real Madrid van een paar dagen later, negentig minuten op de bank. Koundé werd tegen Inter vervangen door Eric García. Ronald Araújo en Héctor Fort zijn andere opties voor de rechtsbackpositie.

