Ziggo Sport grijpt in tijdens Nationale Dodenherdenking: grote gevolgen voor kijkers

Ziggo Sport heeft zondagavond twee wedstrijden onderbroken om aandacht te schenken aan de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. De Belgische bekerfinale tussen Club Brugge en Anderlecht en de Serie A-wedstrijd tussen AS Roma en Fiorentina werden in de slotfase onderbroken.

Beide wedstrijden naderden hun ontknoping. Club Brugge leidde met 2-0 tegen Anderlecht, toen na 85 minuten werd weggeschakeld bij de wedstrijd op het hoofdkanaal van Ziggo Sport. AS Roma ging met 1-0 aan de leiding tegen Fiorentina, toen rond het begin van de blessuretijd de uitzending werd stilgezet op Ziggo Sport 2.

Kijkers missen doelpunt in Belgische bekerfinale

Artikel gaat verder onder video

“Wij gaan u zo dadelijk verlaten. We gaan vanuit Brussel naar Amsterdam, om live getuige te zijn van de Nationale Dodenherdenking”, zei commentator Albert Mantingh van Club Brugge - Anderlecht. “Om ongeveer vijf over acht zijn we dan weer terug in Brussel voor het vervolg van deze finale.” Kijkers misten live de aansluitingstreffer (2-1) van Anderlecht in de blessuretijd.

Om 20.06 uur schakelde Ziggo Sport weer terug en werd het doelpunt kort getoond. De wedstrijd was toen al voorbij en de resterende minuten werden niet volledig uitgezonden. Club Brugge trok de voorsprong uiteindelijk over de streep en won de Croky Cup. Analist Jan van Halst moest mentaal even schakelen. "We moeten door. Met onze gedachten zitten we natuurlijk nog op de Dam."

De commentator bij de wedstrijd AS Roma - Fiorentina, Robbert Reimering, stelde in de slotfase: “Spanning genoeg, maar u weet het: zo meteen gaan we over naar de Dodenherdenking in Amsterdam. Dan kunt u de ontknoping zien om vijf over acht, om respect te tonen voor zij die ons ontvallen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog en in conflicten daarna.” Om 20.09 uur keerde Ziggo Sport 2 terug bij het duel, waarvan de resterende minuten wél volledig werden uitgezonden. Aan de tussenstand veranderde niets meer.

Ziggo Sport schakelde vorig jaar ook weg

Het is niet de eerste keer dat Ziggo Sport tijdens een wedstrijd wegschakelt vanwege de Dodenherdenking. Vorig jaar gebeurde dat ook bij een duel tussen Girona en Barcelona.

