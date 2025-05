Wouter Goes laat zich plots van heel andere kant zien

liet zich zondagmiddag even van een andere kant zien tijdens Go Ahead Eagles – AZ. De verdediger staat erom bekend een opstootje niet te schuwen, maar probeerde ditmaal juist de gemoederen te bedaren.

In de laatste minuut van de officiële speeltijd raakten Kees Smit (AZ) en Enric Llansana verwikkeld in een duel in het strafschopgebied, waarna Smit een duw uitdeelde aan Llansana. Vervolgens liepen de emoties bij sommige spelers hoog op, bijvoorbeeld bij Victor Edvardsen, die een gebaar maakte waarmee hij ogenschijnlijk uitbeeldde ‘neer te kijken’ op Ibrahim Sadiq. Goes hield ondertussen Smit in bedwang.

Artikel gaat verder onder video

Aanvankelijk was Kees Kwakman enthousiast. “Goes ging zelfs vrede stichten. Toen zeiden wij tegen elkaar: ‘Hij heeft echt wel stappen gemaakt in deze twee weken.’ Want hij was rustig vandaag, ook na zijn doelpunt deed hij geen gekke dingen. Hij liet even zijn shirt zien, maar goed. Ik was er een beetje bang voor dat hij voor het thuisvak zou gaan staan. Maar toen kwam de rode kaart…”

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

© ESPN

'Terechte rode kaart Goes'

In de blessuretijd van de wedstrijd zette Goes zijn tegenstander Llansana van de bal met een sliding. Hij juichte uitbundig na zijn sliding, maar scheidsrechter Bas Nijhuis greep direct naar de rode kaart. Kwakman baalt van de actie van Goes. “Hij heeft een beetje pech dat de bal onder hem door gaat. Dat juichen snap ik niet, want hij raakt de bal niet. Het is vooral de vraag: waarom?! Het is de 92ste minuut, je staat 0-3 voor, je hebt een prima wedstrijd gespeeld… Laat hem lekker lopen!”

LEES OOK: Nieuwe beelden: racisme bij Go Ahead Eagles - AZ

Kenneth Perez vult aan: “Hij raakt meer man dan bal. Uiteraard is het rood. Als hij de bal had geraakt, was het een wereldtackle. En dat juichen daarna… Nu hebben we het wel gezien. Dit hoeft niet bij élke tackle.”

➡️ Meer nieuws over Go Ahead Eagles - AZ

👉 Naast racistische fan nog iemand met 'misselijk gedrag' bij Go Ahead - AZ 🔗

👉 Llansana onthult: 'Weet je wat de grap is? Goes zei op het veld...' 🔗

👉 Martens zit vol frustraties: 'Als je ziet wat er bij Ajax en PSV gebeurt...' 🔗

👉 Nijhuis negeert opvallend voorstel Deijl om Go Ahead - AZ in toom te houden 🔗

👉 Goes scoort en heeft boodschap voor Go Ahead-fans: 'Dit verzin je niet' 🔗