Martens zit vol frustraties: 'Als je ziet wat er bij Ajax en PSV gebeurt...'

Maarten Martens heeft zich tijdens Go Ahead Eagles – AZ (0-3) gestoord aan de wedstrijdleiding. De trainer van AZ wijst na afloop op een gele kaart Alexandre Penetra, die in zijn ogen onterecht was. Ook stoorde hij zich aan de wijze waarop de grensrechter reageerde op de overtreding die Wouter Goes in de blessuretijd een rode kaart opleverde.

Penetra kreeg zijn gele kaart in de blessuretijd van de eerste helft na een tackle waarmee hij Victor Edvardsen van de bal zette. Op de televisiebeelden was te zien dat Penetra ook de bal raakte, maar hij mist nu wel de eerstvolgende competitiewedstrijd tegen FC Groningen van volgende week zondag. “Die jongen is nu voor de derde keer geschorst. Dat moeten jullie eens een keer op een rijtje zetten. Als je de gele kaart krijgt waardoor hij de bekerfinale mist... Die moet je een keer bekijken”, doelt Martens op de gele kaart die Penetra pakte in de halve finale tegen Heracles Almelo, na een klein opstootje met doelman Fabian de Keijzer tijdens de penaltyserie.

“Als je ziet wat er in de ArenA is gebeurd, daar is al genoeg over gezegd”, verwijst Martens naar de competitiewedstrijd tegen Ajax van 16 maart. “En nu ook. Ik denk dat Nijhuis meteen daarna doorheeft: dit heb ik niet goed gezien. De bal kan die kant niet op als hij de bal niet raakt.” Martens leeft mee met Penetra na zijn nieuwe schorsing. “Ik vind dat zo sneu, voor hem ook. Dan vind ik ook dat je bij die laatste moet aanvoelen dat het niet meer nodig is. Ik ben absoluut niet tevreden over hoe dat allemaal tegen onze kant valt.”

In de blessuretijd ontstond een opstootje na de rode kaart van Wouter Goes. “Dat hadden we beter kunnen voorkomen. Natuurlijk proberen zij ons ook wat uit de dagen en te doen. Daar kan ik niet heel goed over oordelen. Als je geduwd en getrokken wordt, wil je wat van je afbijten. Dat snap ik wel. Uiteindelijk komen wij daar met twee gele kaarten uit, en zij met één. Terwijl ik de grensrechter hoor roepen: 'De nummer van 8 van Eagles moet ook nog geel.' Maar die kaart is niet getrokken, dus dat vind ik heel vreemd. Daardoor komt de vlam weer in de pan. En dat was niet nodig, want onze ploeg speelde uiteindelijk een heel goede wedstrijd.”

Martens baalt van grensrechter

Goes zelf ook, vindt Martens. “Hij scoorde hier zelfs ook, je moet het toch maar doen. Ik vind dat heel knap.” De rode kaart, na een tackle op Enric Llansana, was een smet op het optreden van Goes. “Hij raakt de bal ook nog wel, maar gaat via de verdediger toch nog door zijn benen heen. Ik hoor de grensrechter ook meteen weer roepen: 'Rood, rood rood!' Dan denk ik: ga het eerst eens zelf rustig beoordelen. Heel vaak wordt vanaf de zijkant gezegd: 'Hij is de baas', maar op sommige momenten grijpen ze meteen in. Dat was ook met de penaltyfase in Eindhoven, die handsbal”, verwijst Martens naar een aangeschoten handsbal van Ruben van Bommel in de slotfase tegen PSV op 11 januari, waardoor PSV via een penalty van Luuk de Jong een 2-2 gelijkspel uit het vuur sleepte. “Nu ben ik te veel met die fases bezig, maar ik vind het wel bizar allemaal. Als je dat allemaal op een rijtje zet...”

