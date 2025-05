Nijhuis uitgefloten in Deventer: kijkers verbijsterd over 'eigen spelregel'

Een opvallend moment in de competitiewedstrijd tussen Go Ahead Eagles en AZ. Bas Nijhuis kende géén gele kaart toe na een opzettelijke handsbal van AZ-verdediger David Møller Wolfe, tot ongenoegen van het Go Ahead-publiek.

In de twintigste minuut van de wedstrijd probeerde Oliver Antman de bal met een vloeiende voetbeweging langs Møller Wolfe te spelen. De linksback van AZ stak echter zijn hand uit om de bal tegen te houden. Scheidsrechter Nijhuis floot voor de handsbal, maar liet het bij een vermaning en een vrije trap.

ESPN-commentator Martijn van Zijtveld vindt de keuze van Nijhuis verwonderlijk. “Hands van Møller Wolfe, dat moet dan geel zijn. Maar die geeft Nijhuis natuurlijk weer niet. Het is gewoon een bewuste handsbal. Het blijft toch wonderlijk af en toe.” Het publiek floot Nijhuis na het moment uit.

Ook de nodige tv-kijkers spreken hun verbazing uit over het feit dat Møller Wolfe ontsnapte aan een gele kaart. Ze concluderen dat Nijhuis ‘zijn eigen spelregels’ hanteert.

