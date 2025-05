Nijhuis negeert opvallend voorstel Deijl om Go Ahead - AZ in toom te houden

De wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en AZ ontspoorde zondag in de slotfase, maar dat had volgens niet hoeven gebeuren. De aanvoerder van Go Ahead legde bij scheidsrechter Bas Nijhuis het verzoek neer om de wedstrijd na precies negentig minuten af te fluiten. Daar gaf Nijhuis geen gehoor aan.

“Het is allemaal onnodig. Het gaat veel te lang door, iedereen heeft frustraties en je voelt het dan aankomen”, verzucht Deijl in gesprek met ESPN. “Dan krijg je dit. Als er na negentig minuten was afgefloten, had dat een hoop frustratie gescheeld.”

Nijhuis kende vijf minuten aan blessuretijd toe, wat er uiteindelijk zeven werden. In die blessuretijd kreeg AZ-verdediger Wouter Goes een rode kaart voor een forse overtreding op Enric Llansana. Overigens was er ook al een ander opstootje in de negentigste minuut. Deijl heeft gemengde gevoelens over de rode kaart voor Goes. "Van mij mag hij ook geel geven. Alhoewel, hij raakt hem wel hard trouwens… Dit kan ook rood zijn, ja."

Analist Danny Koevermans wijst Deijl erop dat Nijhuis niet eerder kon affluiten, omdat het doelsaldo met name voor AZ nog bepalend kan zijn voor de eindklassering. De Alkmaarders staan zesde, met een punt achterstand op FC Twente en een klein voordeel in het doelsaldo (+17 voor AZ en +14 voor Twente). “Dat is waar”, erkent Deijl. “Daar dacht ik even niet aan op het veld. Ik had graag gezien dat hij na negentig minuten affloot. Dat had ons een hoop frustratie bespaard.”

'AZ heeft verdiend gewonnen'

AZ won de wedstrijd met 0-3. De Alkmaarders wisten Go Ahead ditmaal veel beter te bestrijden dan in de onderlinge bekerfinale van twee weken geleden. “Het was niet zozeer dat zij hoog druk zetten en ons hun wil oplegden. Maar ze waren gewoon heel scherp op de kansen die ze kregen. We werden eigenlijk constant weggecounterd”, analyseert Deijl. “Ik denk dat we niet zorgvuldig in balbezit waren, waardoor we AZ volledig in het zadel hielpen, met de snelle spelers die zij voorin hebben. Daardoor kwamen we flink in de problemen. AZ heeft verdiend gewonnen.”

